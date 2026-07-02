توجه لإعلان استمرار سلامي مع النشامى

خبرني - أكدت مصادر أن المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، المغربي جمال السلامي، مستمر في قيادة النشامى خلال المرحلة المقبلة، التي تتصدرها المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية، والمقررة خلال الفترة من السابع من كانون الثاني (يناير) وحتى الخامس من شباط (فبراير) المقبلين، في ظل قناعة اتحاد الكرة بأهمية الحفاظ على الاستقرار الفني، مع إجراء مراجعة شاملة لتجربة المنتخب في نهائيات كأس العالم 2026.

وينتظر اتحاد الكرة، تسلم التقرير الفني النهائي من السلامي، الذي سيتضمن تقييما كاملا لمشوار المنتخب في كأس العالم، ولا سيما، بعد الملاحظات التي رافقت الأداء الفني والبدني في المباريات أمام منتخبات النمسا والجزائر والأرجنتين، حيث برزت الحاجة إلى معالجة عدد من الجوانب الفنية، بحسب الغد.

وتؤكد المعطيات أن الاتحاد سيعقد جلسات تقييم موسعة لمناقشة التقرير الفني، والوقوف على أبرز الإيجابيات والسلبيات التي كشفتها المشاركة المونديالية، بهدف وضع برنامج عمل واضح، يقود المنتخب إلى المنافسة بقوة في كأس آسيا.

وطالبت آراء فنية، بأن يقلل السلامي من فترة تواجده خارج الأردن خلال الموسم المقبل، وأن يكون حضوره أكثر استمرارية في منافسات دوري المحترفين، من أجل متابعة اللاعبين بصورة مباشرة، ومنح الفرصة لكل لاعب يثبت جدارته من خلال مستواه مع ناديه، وعدم الاكتفاء بالأسماء التي ساهمت في إنجاز التأهل إلى كأس العالم، بما يعزز مبدأ المنافسة ويرفع المستوى الفني داخل المنتخب.

ويرى متابعون أن المرحلة المقبلة، تتطلب ضخ دماء جديدة في صفوف النشامى، مع الحفاظ على الركائز الأساسية التي اكتسبت خبرات كبيرة من المشاركة في كأس العالم، بما يحقق التوازن بين الخبرة والطموح، ويوفر خيارات أوسع أمام الجهاز الفني قبل خوض البطولة القارية.

ومن المنتظر أن يبدأ المنتخب الوطني تحضيراته للمشاركة في كأس آسيا أواخر شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، من خلال التجمع الأول، يتخلله خوض عدد من المباريات الودية أمام منتخبات عربية وآسيوية، بهدف الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق البطولة.

ووفقا لأجندة الموسم المقبل التي أعلنها اتحاد الكرة، تبدأ فترة التوقف الدولي الأولى يوم الحادي والعشرين من أيلول (سبتمبر) وتستمر حتى السادس من تشرين الأول (أكتوبر)، فيما تقام فترة التوقف الثانية خلال الفترة من الحادي عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) وحتى التاسع عشر من الشهر ذاته، وتتضمن أيضا إقامة مباريات ودية للمنتخب الوطني، قبل أن يدخل النشامى المرحلة الأخيرة من الإعداد، عبر فترة التوقف الثالثة التي تمتد من العشرين من كانون الأول (ديسمبر) وحتى السادس من كانون الثاني (يناير)، لتتزامن مع دخول المنتخب غمار المنافسات الرسمية.

ويبحث النشامى عن تحقيق إنجاز جديد للكرة الأردنية يتجاوز ما تحقق في النسخة الماضية من كأس آسيا، عندما قاد المدير الفني المغربي السابق حسين عموتة المنتخب إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يحل وصيفا بعد الخسارة أمام المنتخب القطري بنتيجة 3-1، وهو الإنجاز الذي رفع سقف الطموحات لدى الشارع الرياضي الأردني.

ويعول المنتخب الوطني، على الخبرة الكبيرة التي اكتسبها لاعبوه وجهازه الفني من المشاركة التاريخية في كأس العالم، التي شكلت محطة مفصلية في مسيرة الكرة الأردنية، بعدما منحت اللاعبين فرصة الاحتكاك بمنتخبات عالمية، وساهمت في رفع مستوى الخبرة والثقة، وهو ما يأمل الجميع أن ينعكس بصورة إيجابية خلال البطولة الآسيوية.

وكان السلامي، أكد في تصريحات سابقة للموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عقب سحب القرعة، أن جميع المجموعات تبدو قوية ومتقاربة المستوى، مشددا على ضرورة احترام جميع المنافسين والتركيز على كل مباراة، من أجل تحقيق هدف التأهل.

وقال السلامي: “جميع المجموعات قوية، والأهم هو احترام المنافسين والتركيز على كل مباراة وحصد أكبر عدد ممكن من النقاط من أجل التأهل. سنواجه مدارس كروية مختلفة، ولكل منتخب نقاط قوته الخاصة، وفي كرة القدم الحديثة أصبحت الفوارق بسيطة، لذلك ستكون كل مباراة صعبة”.

وكانت قرعة كأس آسيا، أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات أوزبكستان والبحرين وكوريا الشمالية، حيث يستهل النشامى مشواره بمواجهة قوية أمام منتخب أوزبكستان يوم 8 كانون الثاني (يناير) على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، قبل أن يلتقي منتخب البحرين يوم 13 كانون الثاني (يناير) على استاد الشباب، ثم يختتم مبارياته في الدور الأول بمواجهة كوريا الشمالية يوم 18 كانون الثاني (يناير)، على ملعب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور ثمن النهائي، خلال الفترة من 22 إلى 25 كانون الثاني (يناير)، فيما تقام مواجهات الدور ربع النهائي يومي 28 و29 كانون الثاني (يناير)، ويقام الدور نصف النهائي يومي 1 و2 شباط (فبراير)، على أن تستضيف مدينة الملك فهد الرياضية، المباراة النهائية يوم 5 شباط (فبراير)، التي ستشهد تتويج بطل النسخة التاسعة عشرة من البطولة القارية.