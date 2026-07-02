ريمونتادا بلجيكية قاسية تقصي السنغال من المونديال

خبرني - تأهل المنتخب البلجيكي إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بعد تحقيقه ريمونتادا مثيرة وقاسية على حساب المنتخب السنغالي.

وانتهى اللقاء، الذي أقيم على ملعب سياتل، بفوز بلجيكا بنتيجة 3-2 بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية.

وافتتح المنتخب السنغالي التسجيل عبر حبيب ديارا في الدقيقة 24، قبل أن يعزز إسماعيلا سار النتيجة بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 51.

وبينما كان الجميع يعتقد أن المباراة في طريقها إلى فوز السنغال، نجح المنتخب البلجيكي في تقليص الفارق عبر روميلو لوكاكو في الدقيقة 86، قبل أن يدرك يوري تيليمانس التعادل في الدقيقة 89، ليفرض الأشواط الإضافية.

وفي الشوط الإضافي الثاني، وقبل نهاية المباراة بدقائق، عاد الحكم إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، واحتسب ركلة جزاء لصالح بلجيكا، ترجمها القائد يوري تيليمانس إلى هدف الفوز، مانحا منتخب بلاده بطاقة التأهل إلى دور الـ16 في مباراة درامية.

وسيواجه المنتخب البلجيكي في دور الـ 16 الفائز من لقاء اميركا والبوسنة.