استطلاع يكشف تراجع شعبية حزب الليكود بزعامة نتنياهو

خبرني - تراجعت شعبية حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى 21 مقعدا، وفق استطلاع نشرته القناة الإسرائيلية الـ13، الأربعاء، كما أظهر الاستطلاع تراجع مستوى ثقة الجمهور بقدرة نتنياهو على قيادة حكومة موسعة، وذلك قبل نحو 3 أشهر من الموعد المتوقع لإجراء الانتخابات.

وحسب الاستطلاع، لا يزال الليكود أكبر الأحزاب، متقدما على حزب "يشار" بقيادة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت الذي حل ثانيا بـ20 مقعدا، تاركا المركز الثالث إلى حزب "البيت اليهودي" بزعامة نفتالي بينيت بـ17 مقعدا.

وأظهرت نتائج الاستطلاع حصول أحزاب "الديمقراطيين" بقيادة يائير غولان على 11 مقعدًا، و"إسرائيل بيتنا" على 10 مقاعد، و"شاس" على 9 مقاعد، و"يهودات هتوراه" (التوراة الموحد) و"عوتسما يهوديت" (العظمة اليهودية) على 8 مقاعد لكل منهما.



6 مقاعد عربية

وفي حين نال تحالف "حداش-تعال" العربي 6 مقاعد، متقدما على حزبي "الصهيونية الدينية" و"رعام" اللذين نال كل منهما في الاستطلاع 5 مقاعد، بينما أخفقت أحزاب "أزرق أبيض"، و"بلد" و"الاحتياطيون" في بلوغ عتبة التأهل إلى الكنيست.

وتنقسم الأحزاب، وفق نتائج الاستطلاع، إلى 3 كتل أساسية هي الائتلاف الحاكم الحالي بـ51 مقعدا، والمعارضة 58 مقعدا، والأحزاب العربية 11 مقعدا.

وطرحت القناة الـ13 سيناريو معقدا شمل اندماجا يجمع 10 مقاعد بين "حداش" و"تعال" و"بلد"، وتحالفا مشتركا يضم 5 مقاعد بين "بيني غانتس" (زعيم حزب معسكر الدولة) و"سيمحا روثمان" من حزب "الصهيونية الدينية" و"يوعاز هندل" زعيم حزب "الاحتياطيون"، إضافة إلى تأسيس حزب جديد يضم جلعاد أردان (السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة) والوزيرة السابقة أياليت شاكيد والسياسي البارز يولي إدلشتاين يحصل على 4 مقاعد.

معارضة لتشكيل حكومة موسعة

واستنادا إلى السيناريو المطروح، سينخفض عدد مقاعد الليكود من 21 مقعدا إلى 18، كما سيتراجع "يشار" من 20 مقعدا إلى 19، بينما يتراجع حزب "التكتل اليهودي" إلى 14 مقعدا، مما يؤدي إلى تغير في أحجام الكتل السياسية لتصبح 47 مقعدا للائتلاف الحاكم، و50 مقعدا للمعارضة، و14 للأحزاب العربية، و9 للأحزاب الجديدة.

وحسب الاستطلاع، يشكل المترددون 26% من الجمهور، من بينهم 12% غير متأكدين من خيارهم، و8% يخططون للتصويت لأحزاب لا تتجاوز العتبة الانتخابية، في حين يعارض 51% من المستطلعة آراؤهم "الحكومة الوطنية الموسعة" التي صرّح نتنياهو برغبته في تشكيلها، مقابل 29% يؤيدون هذه الخطوة.

تشاؤم إسرائيلي

وبخصوص السياسي الأكثر ملاءمة لقيادة حكومة وحدة وطنية واسعة، فضل 44% من الجمهور آيزنكوت، مقابل 40% منحوا أصواتهم لنتنياهو.

وبشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كشفت نتائج الاستطلاع عن تشاؤم الشارع الإسرائيلي، إذ رأى 25% فقط من رأي الجمهور أن إسرائيل منتصرة في الحرب، بينما ذهب 15% إلى القول بانتصار حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقابل 49% ترددوا في حسم رأيهم.