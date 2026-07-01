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انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

  • 01 تموز 2026
  • 23:46
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

خبرني - انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الأربعاء، وبنسب مختلفة بعد يومين من التحسن الملحوظ.

وفي ختام جلسة مداولات اليوم، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 13 نقطة ليصل إلى 52306 نقاط وبنسبة انخفاض بسيطة جدا.

في المقابل، انخفض مؤشر نازداك الأميركي المركب، ب 173 نفطة ليتراجع إلى 26040 نقطة، أي نسبة انخفاض 0.66 بالمئة.

كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 16 نقطة ليصل إلى 7493 نقطة.

الى ذلك انخفض، مجدداـ، سعر النفط الأميركي "وست تكساس" نحو دولارين ليصل الى 68.12 دولار للبرميل الواحد.

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