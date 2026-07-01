هاري كين يتجاوز بيليه في قائمة هدافي كأس العالم

خبرني - تجاوز هاري كين قائد منتخب إنجلترا الأسطورة البرازيلية بيليه في قائمة هدافي كأس العالم عبر التاريخ وذلك بعدما سجل ثنائية متأخرة أنقذت منتخب "الأسود الثلاثة" من فخ الكونغو الديمقراطية في دور 32 من مونديال 2026 المقام حالياً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسجل كين هدفين خلال 11 دقيقة ليقود الإنجليز إلى تجاوز الكونغو الديمقراطية وملاقاة المكسيك في ثمن النهائي.

ورفع كين رصيده إلى 13 هدفاً في كأس العالم منها 5 أهداف في النسخة الحالية، ليتجاوز الأسطورة بيليه الذي سجل 12 هدفاً خلال مشاركاته مع منتخب البرازيل في ثلاث نسخ من المونديال.