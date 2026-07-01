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الولايات المتحدة تفرج عن نصف مخزونها النفطي المخصّص للتخفيف من آثار حرب الشرق الأوسط

  • 01 تموز 2026
  • 23:03
الولايات المتحدة تفرج عن نصف مخزونها النفطي المخصّص للتخفيف من آثار حرب الشرق الأوسط

خبرني - أفرجت الولايات المتحدة عن أكثر من 89 مليون برميل من النفط من احتياطيها الاستراتيجي، وفقا لبيانات رسمية نُشرت الأربعاء، مما يمثل نصف التزامها بالتخفيف من آثار الحرب في الشرق الأوسط.

وفي 26 حزيران، بلغ الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد 326 مليون برميل، وفقا لوكالة معلومات الطاقة الأميركية، وهو أقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب. بل وصل إلى أدنى مستوى له منذ العام 1983.

وفي إطار الجهود المشتركة مع دول أخرى للتخفيف من آثار الحرب في الشرق الأوسط، تعهّدت واشنطن بالإفراج تدريجيا عن 172 مليون برميل لمعالجة غياب بعض صادرات المحروقات من الخليج.

من ناحية أخرى، أشارت وكالة معلومات الطاقة في تقريرها الأسبوعي، إلى انخفاض إضافي في مخزونات النفط التجارية الأسبوع الماضي (-3,8 مليون برميل)، لتصل إلى مستوى لم تشهده منذ العام 2018.

وانخفضت الصادرات إلى 4 ملايين برميل فقط في اليوم، وكذلك الواردات (قرابة 5,3 مليون برميل).

ولا يزال الإنتاج المحلي مستقرا عند أكثر من 13 مليون برميل يوميا، وقد حافظت المصافي على وتيرة عالية من طاقتها الإنتاجية، بنسبة 96,6%.

وكمؤشر ضمني على الطلب، ارتفعت كمية المنتجات التي يتم تسليمها إلى السوق المحلية مرة أخرى، لتقترب من 21 مليون برميل يوميا.

مع ذلك، لم يؤدِ نشر تقرير وكالة معلومات الطاقة إلى تغيير اتجاه أسعار النفط. ففي قرابة الساعة 15,10 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر برميل خام برنت بحر الشمال المعياري عالميا، بنسبة 2,22%، ليصل إلى 71,33 دولارا.

وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) الأميركي بنسبة 1,80% ليصل إلى 68,25 دولارا.

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