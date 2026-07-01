تعيين أردني خبيرا قانونيا لمنظمة إيدسمو

خبرني - قررت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (إيدسمو)، إحدى منظمات العمل العربي المشترك التابعة لجامعة الدول العربية ومقرها العاصمة المغربية الرباط، تعيين الدكتور الأردني سامي علي نبهان في منصب الخبير القانوني للمنظمة.

ويأتي تعيين الدكتور نبهان في هذا المنصب الاستراتيجي تقديراً لخبرته القانونية المعمقة، وتتويجاً لمسيرة عطاء متميزة داخل أروقة المنظمة؛ حيث التحق بالعمل فيها منذ عام 2017.

وساهم نبهان على مدار قرابة العقد من الزمن، بفاعلية في تطوير الأطر القانونية والتشريعية للمنظمة، وصياغة العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الإقليمية والدولية التي تخدم مصالح الدول الأعضاء.