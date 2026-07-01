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تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.8 بالمئة

  • 01 تموز 2026
  • 22:41
تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 28 بالمئة

خبرني - تراجع التضخم في منطقة اليورو، ليصل إلى 2.8 بالمئة خلال حزيران الماضي، بعد ارتفاعه في الفترة السابقة نتيجة قفزة أسعار الطاقة على خلفية التطورات في الشرق الأوسط.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، اليوم الأربعاء، تراجع التضخم في منطقة العملة الموحدة اليورو من 3.2 بالمئة في أيار إلى 2.8 بالمئة في حزيران، مقتربة مجددا من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة.

كما انخفض التضخم في أسعار الطاقة إلى 8.7 بالمئة خلال حزيران مقابل 10.8 بالمئة في الشهر السابق، فيما تراجع التضخم في أسعار الغذاء إلى 1.6 بالمئة، وفي قطاع الخدمات إلى 3.2 بالمئة.

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