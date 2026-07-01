اتحاد العمال يختتم برنامج تدريب المدربين النقابيين

خبرني - اختتم الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، اليوم الأربعاء، بالشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، المرحلة الثانية من برنامج تدريب المدربين النقابيين، بمشاركة ممثلين عن النقابات العمالية من مختلف القطاعات الاقتصادية.

وبحسب بيان للاتحاد، تضمن البرنامج 4 محاور رئيسية تشمل: الحقوق العمالية لتعزيز الوعي بالتشريعات والمعايير الدولية، والمفاوضات الجماعية لترسيخ مهارات التفاوض والحوار وحل النزاعات، وزيادة العضوية كركيزة لاستدامة التنظيم النقابي، وإدارة الحملات النقابية لتمكين النقابات من التخطيط والتنفيذ الفعّال لحملاتها.

وقدم التدريب عدد من الخبراء في مجال العمل النقابي وقضايا العمال، والذين قاموا بإعداد الدليل التدريبي للنقابات العمالية، وهم: تغريد الواكد، عدنان الدهامشة، حمادة أبو نجمة، علي فلاح الحديد، خليل أبو خرمه، محمد خريس، الدكتورة رندة الخالدي، والدكتورة ميسون الريماوي.

وقال رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، إن البرنامج يمثل خطوة مهمة في بناء كوادر نقابية مؤهلة، مؤكدا أن مسؤولية المشاركين تبدأ بعد انتهاء التدريب من خلال نقل ما تعلموه إلى زملائهم في نقاباتهم ومواقع العمل المختلفة، ما يعزز الوعي بالحقوق العمالية، ويسهم في تطوير العمل النقابي وخدمة العمال.

وأضاف أن الاتحاد سيواصل الاستثمار في التدريب وبناء القدرات، مثمنا الشراكة مع مؤسسة فريدريتش إيبرت ودعمها المستمر لبرامج الاتحاد، وخطته الإصلاحية.

من جهته، قال مدير المؤسسة في الأردن، سفن شفيرزنسكي، إن المشاركين أصبحوا اليوم مدربين قادرين على نقل المعرفة داخل نقاباتهم، مؤكدا أن اختتام البرنامج يمثل بداية لمرحلة جديدة من التدريب المستدام، بما يعزز قدرات النقابات ويخدم العمال، معربا عن تقديره للاتحاد والخبراء والمشاركين لدورهم في نجاح البرنامج.

وفي الختام، جرى توزيع الشهادات على المشاركين والمشاركات، تقديرا لإتمامهم متطلبات البرنامج.