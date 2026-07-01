فقد عسكري أميركي وإصابة 3 بعد هبوط اضطراري لمروحية في بحر العرب

خبرني - أعلن الجيش الأميركي فقد أحد أفراد الخدمة العسكرية الأميركية وإصابة ثلاثة آخرين حالتهم مستقرة بعد أن هبطت طائرة مروحية من طراز (إم.إتش-60 إس سي هوك)، كانوا على متنها، اضطراريا في بحر العرب اليوم الأربعاء، مضيفا أنه لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن الواقعة ناجمة عن عمل عدائي، حسبما أوردت وكالة رويترز.

ذكر بيان صادر عن الأسطول الخامس للبحرية الأميركية "تجري قطع البحرية عمليات بحث في المنطقة حاليا عن فرد الطاقم الجوي الآخر الذي ما زال مفقودا.. يجري التحقيق في ملابسات الحادث". وأضاف أن الطائرة المروحية جرى نشرها في المنطقة على متن حاملة الطائرات (يو.إس.إس جورج إتش دبليو بوش).

قد تنطوي عمليات هبوط المروحيات في الماء على خطورة، حتى بالنسبة للطيارين ذوي الخبرة، نظرا لميل الطائرات ذات

الوزن الزائد في الجزء العلوي إلى الانقلاب رأسا على عقب عندما يغمرها الماء. والقوات الأميركية في المنطقة في حالة تأهب قصوى وسط تصاعد أعمال العنف بين الحين والآخر خلال وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.