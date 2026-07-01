*
الاربعاء: 01 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • العالم
  • فقد عسكري أميركي وإصابة 3 بعد هبوط اضطراري لمروحية في بحر العرب

فقد عسكري أميركي وإصابة 3 بعد هبوط اضطراري لمروحية في بحر العرب

  • 01 تموز 2026
  • 22:30
فقد عسكري أميركي وإصابة 3 بعد هبوط اضطراري لمروحية في بحر العرب

خبرني - أعلن الجيش الأميركي فقد أحد أفراد الخدمة العسكرية الأميركية وإصابة ثلاثة آخرين حالتهم مستقرة بعد أن هبطت طائرة مروحية من طراز (إم.إتش-60 إس سي هوك)، كانوا على متنها، اضطراريا في بحر العرب اليوم الأربعاء، مضيفا أنه لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن الواقعة ناجمة عن عمل عدائي، حسبما أوردت وكالة رويترز.

ذكر بيان صادر عن الأسطول الخامس للبحرية الأميركية "تجري قطع البحرية عمليات بحث في المنطقة حاليا عن فرد الطاقم الجوي الآخر الذي ما زال مفقودا.. يجري التحقيق في ملابسات الحادث". وأضاف أن الطائرة المروحية جرى نشرها في المنطقة على متن حاملة الطائرات (يو.إس.إس جورج إتش دبليو بوش).

قد تنطوي عمليات هبوط المروحيات في الماء على خطورة، حتى بالنسبة للطيارين ذوي الخبرة، نظرا لميل الطائرات ذات
الوزن الزائد في الجزء العلوي إلى الانقلاب رأسا على عقب عندما يغمرها الماء. والقوات الأميركية في المنطقة في حالة تأهب قصوى وسط تصاعد أعمال العنف بين الحين والآخر خلال وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

فنزويلا تعلن الحداد 7 أيام على ضحايا الزلزالين
فنزويلا تعلن الحداد 7 أيام على ضحايا الزلزالين
  • 2026-07-01 22:39
أزمة مزدوجة في الجيش الإسرائيلي.. والكنيست يلتف بقانون «طلاب التوراة»
أزمة مزدوجة في الجيش الإسرائيلي.. والكنيست يلتف بقانون «طلاب التوراة»
  • 2026-07-01 21:04
نائب ترمب: المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد
نائب ترمب: المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد
  • 2026-07-01 20:43
سفير أمريكا لدى إسرائيل: علاقة واشنطن وتل أبيب أشبه بزواج مثالي لا طلاق فيه
سفير أمريكا لدى إسرائيل: علاقة واشنطن وتل أبيب أشبه بزواج مثالي لا طلاق فيه
  • 2026-07-01 20:16
عمرو موسى يكشف خفايا الاتصال الأخير مع مبارك قبل التنحي
عمرو موسى يكشف خفايا الاتصال الأخير مع مبارك قبل التنحي
  • 2026-07-01 20:06
قائد قيادة العمليات المشتركة الإيطالية: إزالة الألغام من هرمز قد تستغرق شهرين
قائد قيادة العمليات المشتركة الإيطالية: إزالة الألغام من هرمز قد تستغرق شهرين
  • 2026-07-01 18:51