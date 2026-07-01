مي كمال تعلن انفصالها النهائي عن أحمد مكي بصورة ورسالة

خبرني - أعلنت مي كمال انتهاء علاقتها بالفنان أحمد مكي بصورة ورسالة عبر «إنستغرام»، لتنهي بذلك أشهرًا من التكهنات التي صاحبت تداول أنباء عودتهما.

حسمت مي كمال الجدل حول علاقتها بالفنان أحمد مكي، بعدما أعلنت عبر حسابها على «إنستغرام» انتهاء ارتباطهما بشكل نهائي، وذلك بعد أشهر من انتشار أنباء عن عودتهما.

مي كمال تعلن انتهاء علاقتها بأحمد مكي



أعلنت مي كمال انفصالها عن الفنان أحمد مكي، مؤكدة أن العلاقة بينهما انتهت بصورة نهائية، وذلك بعد أشهر من تداول أنباء عن عودتهما.

ونشرت مي كمال، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، صورة جمعتها بأحمد مكي، وأرفقتها برسالة أعلنت من خلالها انتهاء علاقتهما، وقالت: "انقطع حبل الود بيني وبين أحمد، تم الانفصال نهائيًا، وما كان لله بقى وما سواه مضى.. الحمد لله".

أنباء العودة بدأت برسالة عيد ميلاد

وكانت طبيبة التجميل مي كمال الدين قد لفتت اهتمام المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت رسالة رومانسية لتهنئة الفنان أحمد مكي بعيد ميلاده، وهو ما دفع عددًا من المتابعين إلى الاعتقاد بعودة العلاقة بينهما، بعد إعلان انفصالهما في سبتمبر/ أيلول 2025.

حقيقة عودة أحمد مكي ومي كمال

وفي وقت سابق، أفادت مصادر إعلام محلية بأن ما جرى تداوله بشأن عودة أحمد مكي ومي كمال لا يستند إلى صحة، مؤكدة عدم وجود أي علاقة عاطفية تجمع الطرفين خلال الفترة الحالية.