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مروان جمعة: طموح النشامى كان بلوغ دور الـ 32

  • 01 تموز 2026
  • 21:41
مروان جمعة طموح النشامى كان بلوغ دور الـ 32

خبرني - اكد نائب رئيس الاتحاد الاردني لكرة القدم مروان جمعة ان الهدف الرئيسي للمنتخب الوطني كان يتطلع الى بلوغ الدور الثاني وضمان التواجد في دور الاثنين والثلاثين.

واوضح جمعة في تصريحات صحفية ان الطموح الرياضي لم يكتمل للتواجد في الادوار الاقصائية رغم المستويات الفنية القوية واللافتة التي قدمها نجوم المنتخب خلال مباريات البطولة العالمية.

واشار الى ان الجالية الاردنية في الولايات المتحدة الامريكية والتي تقارب ربع مليون مواطن كانت في جاهزية تامة لاسناد ومؤازرة النشامى وتهيئة الظروف المناسبة للوفد الاردني.

وذكر نائب رئيس الاتحاد ان الحضور الجماهيري الكبير الذي تجاوز خمسين الف مشجع في كل مباراة حول الملاعب المونديالية الى ارض اردنية بامتياز وساهم في تحفيز اللاعبين.

واضاف ان نجوم المنتخب كسروا حاجز الرهبة وهيبة البطولة العالمية منذ الدقائق الاولى للمباراة الافتتاحية ونجحوا في تقديم اداء كروي صلب امام اعين مليارات المشاهدين عبر الشاشات.

واشاد جمعة بالصورة الحضارية التي رسمها المشجع الاردني في المدرجات الامريكية من خلال تنظيف المقاعد وغرف اللاعبين مما اسهم في ترويج اسم الاردن عالميا وجذب اهتمام الشعوب الاخرى.

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