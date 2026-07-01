طرح بوستر فيلم أحمد السقا وياسمين عبدالعزيز «خلي بالك من نفسك»

خبرني - كشفت الشركة المنتجة لفيلم «خلي بالك من نفسك» عن البوستر الرسمي للعمل، معلنةً عن إطلاقه في دور العرض السينمائية بدءاً من 22 يوليو/تموز الجاري.



يعيد الفيلم صياغة التعاون بين النجمين أحمد السقا وياسمين عبدالعزيز، ولكن في قالب سينمائي يمزج بين الإثارة والكوميديا والتشويق، وتشارك في بطولته الفنانة القديرة لبلبة.

وتدور الحبكة الدرامية حول مقدم برامج إذاعية (يجسده السقا) يتخصص في تقديم النصائح العاطفية لجمهوره، لتنقلب حياته المهنية والشخصية رأساً على عقب عندما تقتحم عالمه فتاة قوية ومستقلة (تجسدها ياسمين عبد العزيز)، وتجره إلى سلسلة من المغامرات والمفارقات غير المتوقعة.

ويشارك في بطولة العمل مجموعة من النجوم من بينهم محمد رضوان، وميشيل ميلاد، إلى جانب إطلالات خاصة لعدد من ضيوف الشرف.

والفيلم من إنتاج شركة "سينرجي بلس"، ويحمل توقيع الكاتب شريف الليثي في السيناريو، بينما يتولى المخرج معتز التوني إدارة الدفة الإخراجية، مراهناً على تقديم إيقاع سريع يوازن بين الطابع الحركي والمفارقة الضاحكة.

يكتسب هذا اللقاء السينمائي أهمية خاصة في المشهد الفني، كونه يجمع الثنائي السقا وياسمين بعد غياب طويل عن التشارك في مساحة إبداعية واحدة؛ إذ لم يلتقيا منذ مشاركتهما في المسرحية الشهيرة «كده أوكيه» في بداية الألفية الجديدة قبل نحو 23 عاماً، وشق بعدها كل منهما مساراً منفرداً في البطولة المطلقة.

ويأتي هذا الفيلم بعد حضور درامي وسينمائي متفاوت لكلا النجمين؛ إذ كانت ياسمين عبد العزيز قد أطلت على جمهورها في الموسم الرمضاني الماضي (2026) من خلال مسلسل «وننسى اللي كان» عبر شخصية «جليلة رسلان»، في حين قدم أحمد السقا آخر أعماله السينمائية في موسم الصيف الماضي (2025) عبر فيلم «أحمد وأحمد» الذي تشارك في بطولته مع الفنان أحمد فهمي.