ثنائية هاري كين تقود إنجلترا لعبور الكونغو الديمقراطية ومواجهة المكسيك بدور الـ16

خبرني - حجزت إنجلترا بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2026 بعدما قلبت تأخرها إلى فوز مثير بنتيجة 2-1 على الكونغو الديمقراطية، في مواجهة دور الـ32 التي أقيمت على ملعب أتلانتا.

وتقدم منتخب الكونغو الديمقراطية مبكرا في الدقيقة السابعة عبر برايان تسيبينغا بعد تمريرة حاسمة من شانسيل مبيمبا، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب الأفريقي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني كثفت إنجلترا ضغطها حتى أدرك هاري كين التعادل برأسية في الدقيقة 75 بعد عرضية متقنة من أنتوني غوردون، قبل أن يعود المهاجم نفسه ويخطف هدف الفوز في الدقيقة 86 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، مستفيدا من تمريرة جديدة من غوردون.

وبهذا الانتصار، تضرب إنجلترا موعدا مع المكسيك فجر الاثنين المقبل في الدور ثمن النهائي على ملعب مكسيكو سيتي.