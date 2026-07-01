داني غلوفر يعلن إصابته بمرض ألزهايمر للمرة الأولى

خبرني - كشف الممثل الأمريكي داني غلوفر عن إصابته بمرض ألزهايمر، مؤكدًا أنه يتعايش مع المرض منذ سنوات، بدعم من أسرته وإصراره على مواصلة حياته وعمله.



أعلن النجم الأمريكي داني غلوفر إصابته بمرض ألزهايمر، متحدثًا للمرة الأولى عن تطورات حالته الصحية، ورسالته التي يوجهها إلى المرضى، وخططه للتعاون مع جمعية ألزهايمر الأمريكية.



أعلن النجم الهوليوودي داني غلوفر إصابته بمرض ألزهايمر، خلال مقابلة تلفزيونية بُثت الأربعاء 1 يوليو/تموز 2026، موضحًا أن بطل سلسلة أفلام الأكشن الشهيرة "Lethal Weapon"، البالغ من العمر 79 عامًا، يعيش مع هذا المرض العصبي التنكسي منذ تشخيصه قبل عدة سنوات.



خلال مقابلة مع برنامج "Today" على شبكة NBC، أجراها الإعلامي ليستر هولت، تحدث غلوفر بصراحة عن رحلته مع المرض، موضحًا أنه تلقى التشخيص الرسمي بعد حصوله على جائزة الأوسكار الإنسانية الفخرية "Jean Hersholt Humanitarian Award".

وقال إنه بدأ يلاحظ تباطؤًا تدريجيًا في الحركة والنطق والقدرة على استرجاع الذكريات، مضيفًا: "يمكنني التعايش مع الأمر بطريقة أو بأخرى، لكنني واثق تمامًا أنه مع تقدم المرض ستصبح الأمور مختلفة ومتغيرة".

تزامن اللقاء التلفزيوني مع تصدر داني غلوفر غلاف مجلة "People"، حيث كشفت ابنته مانديسا غلوفر تفاصيل قرار والدها الإعلان عن إصابته.

وأوضحت أن الحديث العلني عن المرض جاء ليمنحه فرصة رواية قصته بنفسه قبل أن تتأثر ذاكرته بصورة أكبر، مشيرة إلى أن أفراد الأسرة لاحظوا في البداية نسيانه بعض تفاصيل القصص التي اعتاد روايتها.

وأكدت أن العائلة تقف إلى جانبه وتدعمه في مواجهة المرض.



وقال في حديثه للمجلة: "ما زال لدي ابنتي وأصدقائي، وأود فقط أن أقول إن الحياة مستمرة، لا أشعر أبدًا أن هذه هي نهاية حياتي، فما زال هناك الكثير من العمل الذي يتعين علي القيام به".

كما أعلن عزمه، بالتعاون مع أفراد أسرته، العمل مع جمعية ألزهايمر الأمريكية لنشر التوعية بالمرض، وتعريف المجتمع بطرق التعامل مع المصابين به وتخفيف الأعباء التي يواجهونها.

أشهر أعمال داني غلوفر

يأتي إعلان داني غلوفر عن إصابته قبل أسابيع من بلوغه عامه الثمانين، في 22 يوليو/تموز الجاري.

ويُعد غلوفر من أبرز نجوم هوليوود، واشتهر بتجسيد شخصية المحقق "روجر مورتو" في سلسلة أفلام "Lethal Weapon" إلى جانب ميل غيبسون، كما شارك في عدد من الأعمال السينمائية البارزة، من بينها "The Color Purple" و"The Royal Tenenbaums" و"Dreamgirls".