4 أمراض مزمنة تتفاقم بشكل خطير بسبب الارتفاع القياسي للحرارة

خبرني - مع الدخول الرسمي لفصل الصيف والارتفاع القياسي في درجات الحرارة حول العالم، جدد خبراء الصحة تحذيراتهم من أن الحرارة الشديدة لا تقتصر مخاطرها على ضربات الشمس الفورية، بل تعد أحد أكبر المسببات الصامتة للوفيات، نظراً لقدرتها على تفاقم الأمراض المزمنة والآلام الشائعة بشكل مفاجئ وخطير.

وأوضح الدكتور بول بيدينجر، المسؤول في مؤسسة "ماس جنرال بريغهام" الطبية، أن أقسام الطوارئ تشهد تدفقاً قياسياً مع كل ارتفاع في الحرارة، ليس فقط للمصابين بالإجهاد الحراري، بل لمرضى الحالات المزمنة الذين تدهورت صحتهم، لا سيما كبار السن، والأطفال الصغار، والفئات الأكثر ضعفاً في المجتمعات المهمشة.

واستعرض خبراء الصحة أبرز الحالات الطبية التي تتأثر سلباً بالموجات الحارة على النحو التالي:

أزمات القلب والأوعية الدموية

يتطلب الطقس الحار جهداً مضاعفاً من القلب لضخ الدم نحو الأوعية الدموية السطحية للتخلص من حرارة الجسم. هذا المجهود يشكل عبئاً قاتلاً على المرضى الذين يعانون من انسداد الشرايين، مما يخلق فجوة خطيرة بين ما يحتاجه القلب وما يمكن للجسم تقديمه.

حصوات وتلف الكلى

تحتاج الكلى إلى السوائل لترشيح السموم وحماية الأوعية الدموية؛ ونتيجة للجفاف الناجم عن التعرق، يعجز الجسم عن القيام بوظائفه، مما يرفع احتمالية الإصابة الدائمة بتلف الكلى وتشكل الحصوات المعدنية المؤلمة التي قد تسد المجرى البولي وتحدث ندوباً بالغة.

نوبات داء النقرس

يؤدي الجفاف إلى تركيز نسبة حمض اليوريك في الدم، وهو المسبب الرئيسي لالتهابات المفاصل ونوبات النقرس الحادة.

كما تشير الأبحاث إلى أن التداخل بين الحرارة والرطوبة يُضعف الخلايا المناعية مؤقتاً، مما يرفع من وتيرة الالتهابات ويجعل الجسم أكثر عرضة للأمراض المعدية.

الصداع النصفي الحاد

تسهم التغيرات المفاجئة في الضغط الجوي والحرارة، إلى جانب الجفاف، في تحفيز آلام الرأس؛ حيث تؤكد رابطة الصداع النصفي الأمريكية أن ثلث المرضى يعد الجفاف لديهم شرارة فورية لبدء نوبات صداع حادة ومعطلة للحياة اليومية.