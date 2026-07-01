العراق يطلب من الأردن تسليم رجال أعمال ومسؤولين سابقين متهمين بالفساد

خبرني - كشف مصدر سياسي عراقي رفيع أن رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي يعتزم توجيه مخاطبات رسمية إلى السلطات الأردنية، تتضمن طلبات لتسليم عدد من رجال الأعمال والمسؤولين السابقين المطلوبين في قضايا فساد مالي.

ونقلت وسائل إعلام أردنية عن المصدر أن الطلبات ستشمل شخصيات تنشط في قطاعات حيوية، من بينها تجارة السيارات، والصرافة، وإدارة مصنع لإنتاج رقائق البطاطا، إضافة إلى مستشفى خاص.

وأوضح المصدر أن المطلوبين يواجهون اتهامات بالاستيلاء على عشرات ملايين الدولارات، إلى جانب كميات من الذهب لم يُكشف عن حجمها حتى الآن.

وأضاف أن بغداد ستطلب أيضاً الحجز على الأصول والممتلكات العائدة للمشتبه بهم داخل الأردن وخارجه، في إطار توسيع التحقيقات التي أطلقتها الحكومة العراقية عقب تولي الزيدي رئاسة الوزراء، ضمن حملة مشددة لمكافحة الفساد وملاحقة المتورطين.