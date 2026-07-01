اتهام صريح.. زوجات لاعبي ألمانيا سبب وداع المونديال

خبرني - يعتقد لوثار ماتيوس، أسطورة ألمانيا، أن زوجات اللاعبين هن المسؤولات عن خروج "الماكينات" المفاجئ من كأس العالم 2026.

وودّع منتخب ألمانيا البطولة بعد خسارته أمام باراغواي في دور الـ32 بركلات الترجيح.

وانتقد أسطورة ألمانيا ماتيوس، البالغ من العمر 65 عاما، زوجات وأسر النجوم الكبار في المنتخب الألماني بعد أن تبددت آمالهم في البطولة.

ويشعر لاعب خط وسط بايرن ميونيخ الألماني السابق بوجود ارتباك داخل الفريق بسبب انشغالهم بوضع خطط سفر لأحبائهم، وقال لصحيفة بيلد: "كانت هناك أفلام وثائقية حول هذا الموضوع في عام 1994، ولا أعتقد أن الأمر كان مختلفا كثيرا هذه المرة".

أضاف ماتيوس: "هناك الكثير مما يجب استيعابه، سواء داخل الملعب أو خارجه.. الزوجات، العائلات، الجميع كان متورطا.. هناك الكثير من العناوين الرئيسية".

وأوضح: "لا أعرف لماذا يجب إشراك جميع العائلات منذ البداية، ثم يصبح الأمر متعلقا بخيارات السفر وحجوزات الفنادق".

وواصل: "كان ذلك كله موضوعا داخل الفريق، لم يظهر أبدا في وسائل الإعلام، لكنني أعلم أنه كان موضوعا للنقاش".

وواصل: "كان أحد اللاعبين غاضبا من لاعب آخر لأن والدة أحد اللاعبين سُمح لها بالسفر معه، بينما سُمح لزوجة وأطفال لاعب آخر بالسفر، أما الآخرون فقد اضطروا إلى ركوب رحلة تجارية".

وأتم: "لم يكن التركيز منصبا على كأس العالم.. لقد كان دائما يوما عائليا، لم يمضِ على وجودهم في أمريكا سوى أسبوعين، وقد عادت عائلاتهم جميعا إلى هناك.. كان بإمكانهم السفر لحضور مباريات ربع النهائي إذا حقق الفريق إنجازا ما".