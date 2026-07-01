*
الاربعاء: 01 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • نبض الشارع
  • حجازين: فيديوهات الحملة الترويجية في المونديال أبرزت قصة الأردن ومقوماته السياحية

حجازين: فيديوهات الحملة الترويجية في المونديال أبرزت قصة الأردن ومقوماته السياحية

  • 01 تموز 2026
  • 20:21
حجازين فيديوهات الحملة الترويجية في المونديال أبرزت قصة الأردن ومقوماته السياحية

خبرني - قال وزير السياحة والآثار، عماد حجازين، الأربعاء، إن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وجه منذ لحظة تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2026، باستثمار هذه المشاركة في الترويج للأردن على خارطة السياحة العالمية.

وأوضح حجازين، خلال حديثه لبرنامج "صوت المملكة" أنه، وبتوجيه من ولي العهد ومتابعة من رئيس الوزراء جعفر حسان، شُكل فريق وطني ضم الوزارات والمؤسسات المعنية، ووُضعت خطة عمل متكاملة، كما جرى التواصل مع شركة دولية، وبدأ تنفيذ الخطة من 16 أيار 2026.

وأضاف أن أولى الفيديوهات التي بُثت ضمن الحملة الترويجية ركزت على إبراز قصة الأردن ومقوماته السياحية، مشيرا إلى أنه مع انطلاق منافسات كأس العالم جرى اختيار المدرج الروماني لبث مباراة المنتخب الوطني.

وبيّن حجازين أنه خلال مختلف مراحل تنفيذ الخطة بُثت فيديوهات متنوعة للتعريف بالأردن ومناطقه السياحية، في إطار الحملة الهادفة إلى تعزيز حضور المملكة على خارطة السياحة العالمية بالتزامن مع مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم 2026.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الجيش يسيّر قافلة مساعدات إلى المستشفى الميداني الأردني نابلس/11
الجيش يسيّر قافلة مساعدات إلى المستشفى الميداني الأردني نابلس/11
  • 2026-07-01 20:53
العراق يطلب من الأردن تسليم رجال أعمال ومسؤولين سابقين متهمين بالفساد
العراق يطلب من الأردن تسليم رجال أعمال ومسؤولين سابقين متهمين بالفساد
  • 2026-07-01 20:37
البيطار: العالم يشهد تحولات متسارعة تقودها تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي
البيطار: العالم يشهد تحولات متسارعة تقودها تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول ال...
  • 2026-07-01 20:00
توسعة الطريق الملوكي ومدارس جديدة.. وزير الأشغال يتابع مشاريع مادبا ميدانياً
توسعة الطريق الملوكي ومدارس جديدة.. وزير الأشغال يتابع مشاريع مادبا ميدانياً
  • 2026-07-01 19:30
البدور: امتلاك القدرات الوطنية والإقليمية في تصنيع الدواء ضرورة استراتيجية
البدور: امتلاك القدرات الوطنية والإقليمية في تصنيع الدواء ضرورة استراتيجية
  • 2026-07-01 18:45
تقرير: الباص السريع يقود خطة لرفع استخدام النقل العام إلى 30%
تقرير: الباص السريع يقود خطة لرفع استخدام النقل العام إلى 30%
  • 2026-07-01 18:41