إنجلترا ضد الكونغو الديمقراطية.. مفاجأة أفريقية صاعقة

خبرني - فجّر منتخب الكونغو الديمقراطية مفاجأة من العيار الثقيل في الشوط الأول من مواجهته أمام إنجلترا في كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخب الكونغولي مع نظيره الإنجليزي، مساء الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس العالم 2026.

وأنهى المنتخب الأفريقي أول 45 دقيقة متقدما بهدف دون رد، على الأسود الثلاثة، في مفاجأة كبرى.

إنجلترا ضد الكونغو الديمقراطية.. الفهود تصعق الأسود

جاء هدف التقدم المبكر للفهود في الدقيقة السابعة، من توقيع بريان سيبينغا، بعد تمريرة حاسمة من شانسيل مبيمبا، ليمنح منتخب بلاده أفضلية مبكرة أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

ويأتي هذا التقدم رغم الفارق الكبير في المستوى، إذ يحتل منتخب إنجلترا المركز الرابع في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مقابل المركز الـ35 لمنتخب الكونغو الديمقراطية.

وأهدر يوان ويسا فرصة مضاعفة النتيجة للمنتخب الأفريقي في الدقيقة 42 بعدما أهدر عرضية حريرية أمام الشباك شبه الخالية.

ويترقب عشاق كرة القدم ما ستسفر عنه الدقائق الـ45 المتبقية، لمعرفة ما إذا كانت إنجلترا ستنجح في قلب النتيجة، أم أن الكونغو الديمقراطية ستواصل كتابة التاريخ ببلوغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخها.

أهداف مباراة إنجلترا ضد الكونغو الديمقراطية