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  • وفاة والدة الشاب صالح مصطفى الحوامدة قبل فتره قصيره من تشييع نجلها بعد حادث سير مؤلم

وفاة والدة الشاب صالح مصطفى الحوامدة قبل فتره قصيره من تشييع نجلها بعد حادث سير مؤلم

  • 01 تموز 2026
  • 20:17
وفاة والدة الشاب صالح مصطفى الحوامدة قبل فتره قصيره من تشييع نجلها بعد حادث سير مؤلم

خبرني -  محمد شهاب
في مشهدٍ مؤثر هزّ مشاعر ابناء محافظة جرس، توفيت والدة الشاب صالح مصطفى الحوامدة، اليوم، قبل فتره من تشييع جثمان نجلها الذي كان قد فارق الحياة إثر حادث سير مؤسف.
وكانت العائلة تستعد لتشييع جثمان الشاب صالح بعد صلاة عصر اليوم الاربعاد الموافق 02-07-2026، قبل أن تتلقى نبأ وفاة والدته، في فاجعة مضاعفة أدمت قلوب الأهل والأقارب وأبناء جرش، الذين عبّروا عن بالغ حزنهم وتعاطفهم مع الأسرة في هذا المصاب الجلل.
وأثارت الحادثة حالة واسعة من التأثر، إذ تناقل العديد من المواطنين خبر الوفاتين، مستذكرين قسوة الفقد الذي اجتمع على الأسرة في يوم واحد، ومبتهلين إلى الله أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ومغفرته.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

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