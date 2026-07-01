سفير أمريكا لدى إسرائيل: علاقة واشنطن وتل أبيب أشبه بزواج مثالي لا طلاق فيه

خبرني - جدد السفير الأمريكي لدى تل أبيب مايك هاكابي التأكيد على أن العلاقة بين والولايات المتحدة وإسرائيل قوية.

وقال سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل: "أسمع البعض يتساءل هل من الممكن أن تنفصل الولايات المتحدة عن إسرائيل، ونفقد هذه الشراكة الاستثنائية؟".

وأضاف هاكابي: "أجيب لا، لا، لا.. يجب أن تفهموا أننا لسنا بهذه السذاجة.. وآمل ألا نصل إلى هذه الدرجة من السذاجة أبدا".

وتابع قائلا: "الحقيقة هي أن العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة أشبه بزواج مثالي".

وأردف قائلا: "عندما يسألني الناس هل سننفصل؟.. أقول مستحيل لأن أيا من الطرفين لن يستطيع تحمل تبعات الانفصال.. سنظل شركاء ما دامت بلادنا قائمة".

وفي وقت سابق، وقعت إسرائيل والولايات المتحدة اتفاقية "تمنح" بموجبها واشنطن قطعة أرض كانت مملوكة لفلسطينيين في القدس لبناء المقر الدائم لسفارتها في المدينة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي دفع دولارا واحدا مقابل استئجار أرض في مدينة القدس لمدة 99 عاما لإقامة مبنى سفارة الولايات المتحدة.