ميزة خفية.. ما معنى رمز الورقة في خرائط Google؟

خبرني - تواصل شركة جوجل تعزيز تطبيق خرائط Google بميزات تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وتقليل الأثر البيئي لعمليات التنقل اليومية، إلا أن بعض هذه الخصائص لا تزال تمر دون ملاحظة من قبل عدد كبير من المستخدمين، رغم أهميتها العملية والبيئية.

ومن أبرز هذه الرموز غير المعروفة على نطاق واسع، يظهر رمز الورقة الخضراء الذي يرافق أحيانا اقتراحات المسارات عند اختيار وجهة ما داخل التطبيق.

ويشير هذا الرمز، وفقا لشرح الشركة، إلى أن المسار المقترح هو الخيار الأكثر صداقة للبيئة مقارنة بالبدائل الأخرى المتاحة للوصول إلى نفس الوجهة.

ويعتمد النظام في تحديد هذا الطريق على تحليل مجموعة من البيانات المعقدة، تشمل حركة المرور في الوقت الفعلي، وحالة الطرق، بالإضافة إلى تقديرات استهلاك الوقود والانبعاثات الناتجة عن كل مسار محتمل.

وتتيح خرائط Google للمستخدمين الاطلاع على تفاصيل إضافية حول هذا الخيار البيئي، حيث يمكن توسيع معلومات المسار لمعرفة مقدار الوقود الذي يمكن توفيره عند اتباع الطريق الموصى به، وكذلك الوقت الإضافي المحتمل الذي قد يستغرقه مقارنة بأسرع مسار متاح، وفي بعض الحالات، قد يكون المسار الأكثر كفاءة بيئيا أطول زمنا، إلا أنه يحقق تقليلا في استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية.

وتؤكد جوجل أن هدف هذه الميزة هو الموازنة بين سرعة الوصول والاستدامة البيئية، من خلال توجيه السائقين نحو خيارات قيادة أكثر كفاءة دون التأثير الكبير على وقت الرحلة، وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه عالمي متزايد نحو دمج الاعتبارات البيئية في تطبيقات الملاحة الذكية.

وفي سياق متصل، تتيح خرائط Google إعدادات إضافية لتخصيص تجربة الملاحة بما يتناسب مع طبيعة المركبة، إذ يمكن للمستخدمين تفعيل خيار "تفضيل الطرق الموفرة للوقود" ليقوم التطبيق تلقائيا باختيار المسارات الأقل استهلاكا للطاقة عند توفر أكثر من طريق إلى الوجهة نفسها، ويمكن الوصول إلى هذا الخيار من خلال إعدادات التطبيق، ثم قسم "التنقل".

كما توفر المنصة إعدادا آخر يتعلق بنوع المركبة، حيث يمكن تحديد ما إذا كانت السيارة تعمل بالبنزين أو الديزل أو النظام الهجين أو الكهرباء.

وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن خوارزميات Google تعتمد على نوع المحرك في حسابات استهلاك الوقود والانبعاثات، وبالتالي في تحديد المسار الأكثر كفاءة بيئيا بشكل أدق.

ولا يقتصر التحديث على الجوانب البيئية فقط، بل يشمل أيضا تحسين تجربة المستخدم من خلال تخصيص عرض المركبة داخل الخريطة، حيث يمكن استبدال المؤشر الافتراضي (السهم الأزرق) برمز مخصص للسيارة أو الدراجة النارية، ما يضيف طابعا شخصيا أكثر تفاعلية أثناء القيادة.

وتعكس هذه الميزات توجه Google نحو دمج الذكاء الاصطناعي والبيانات اللحظية في تطوير حلول تنقل أكثر استدامة ومرونة، خاصة في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بخفض الانبعاثات الكربونية وتقليل استهلاك الوقود في قطاع النقل.

وبذلك، لم يعد رمز الورقة في خرائط Google مجرد أيقونة بسيطة، بل أصبح مؤشرا عمليا على خيار تنقل مدروس يأخذ في الاعتبار البعد البيئي إلى جانب سرعة الوصول، مما يمنح المستخدمين فرصة للمساهمة في تقليل الأثر البيئي لرحلاتهم اليومية دون الحاجة إلى تغيير جذري في أسلوب القيادة.