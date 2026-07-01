ليست مجرد فاكهة صيفية.. خبراء يكشفون فوائد الفراولة الصحية

خبرني - مع انطلاق بطولة ويمبلدون للتنس الشهيرة، تعود الفراولة إلى الواجهة بوصفها أحد الرموز التقليدية للبطولة.

ويؤكد خبراء التغذية في تقرير نشره موقع "ديلي ميل"، أن هذه الفاكهة الحمراء ليست مجرد وجبة موسمية مفضلة، بل تحمل فوائد صحية لافتة قد تجعلها ضمن قائمة "الأطعمة الخارقة".

وتُستهلك ملايين حبات الفراولة خلال بطولة ويمبلدون سنويا، إلا أن الاهتمام بها هذا العام يتجاوز الطابع الرياضي، بعدما سلط متخصصون الضوء على قيمتها الغذائية العالية، وما تحتويه من عناصر تدعم القلب والدماغ والجهاز المناعي.

وبحسب خبراء التغذية، تتميز الفراولة بكونها منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، فضلًا عن احتوائها على مستويات مرتفعة من فيتامين "سي" ومضادات الأكسدة المعروفة باسم "البوليفينولات"، وهي مركبات تساعد في تقليل الالتهابات وحماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

وتشير الدراسات إلى أن تناول الفراولة بانتظام قد يسهم في تحسين حساسية الجسم للإنسولين، وتقليل مستويات الكوليسترول الضار، ودعم صحة القلب عبر تحسين وظائف الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم.

كما ترتبط الفراولة بفوائد محتملة لصحة الدماغ، إذ أظهرت أبحاث أن الأنظمة الغذائية الغنية بالتوتيات قد تساعد في إبطاء التراجع المعرفي مع التقدم في العمر، بفضل خصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات.

وفي جانب آخر، يلفت خبراء إلى أن الفراولة تدعم صحة الجهاز الهضمي، لاحتوائها على الألياف التي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء، إلى جانب دورها كـ"بريبايوتك" يغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء.

ورغم فوائدها، يحذر الأطباء من أن بعض الأشخاص قد يعانون حساسية تجاه الفراولة، خاصة من لديهم حساسية من حبوب اللقاح أو بعض الفواكه الأخرى، ما قد يسبب أعراضا مثل الحكة أو التورم أو صعوبات التنفس في الحالات النادرة.

ويؤكد الخبراء أن أفضل طريقة للاستفادة من الفراولة هي تناولها طازجة أو مجمدة دون إضافة كميات كبيرة من السكر، حتى تبقى خيارا صحيا ومغذيا ضمن النظام الغذائي اليومي.