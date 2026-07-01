بعد كأس العالم.. أبو ليلى على أعتاب دوري روشن (السعودي)

خبرني - يتجه حارس النشامى يزيد أبو ليلى، لخوض تجربة احترافية جديدة في الدوري السعودي، وذلك بعد انتهاء عقده مؤخرًا مع فريقه الحسين اربد .

ومن المتوقع أن يعود أبو ليلى للأردن يوم السبت المقبل، بعد أن اتجه إلى مصر لقضاء إجازة قصيرة، عقب انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026، والتي ودعها المنتخب الأردني من دور المجموعات، علمًا بأنه لم يعد مع وفد "النشامى" هو واثنان من زملائه بالفريق، بعد أخذ الموافقة من إدارة المنتخب.

وشارك أبو ليلى البالغ من العمر 33 عامًا، في جميع مباريات منتخب الأردن بالمونديال، وهو يعد واحدًا من بين 3 لاعبين فقط، لم يغيبوا عن أي دقيقة، إلى جانب المدافع يزن العرب ولاعب الوسط نور الدين الروابدة، بمشاركتهم في جميع دقائق مباريات النمسا والجزائر والأرجنتين .

أبو ليلى يقترب من الانضمام للتعاون السعودي

وذكر مصدر مقرب من اللاعب أبو ليلى، أن نادي التعاون السعودي، بات قريبًا من الحصول على خدمات حارس مرمى "النشامى"، دون تحديد قيمة ومدة العقد في الفترة الحالية.

وتلقى أبو ليلى أكثر من عرض في الفترة الماضية، ومن بينها التجديد لصالح فريقه الحسين اربد ، إلى جانب وجود عرض آخر من السعودية عبر نادي الاتفاق، لتتضح الصورة بأنه بات قريبًا من أي وقت آخر للعب مع التعاون الذي احتل المركز السادس في الموسم المنصرم.

وسيكون أبو ليلى اللاعب الوحيد الأردني حتى الآن، الذي سيلعب في دوري روشن السعودي الموسم المقبل، في حال تم التوقيع بشكٍل رسمي، يعد انتهاء إعارة زميله في المنتخب الوطني علي العزايزة مع نادي الشباب.

وكان أبو ليلى قد لعب في مواسم سابقة بالسعودية، وذلك مع نادي الجبلين في دوري الدرجة الأولى، علمًا بأنه مثل فرق شباب الأردن والفيصلي والحسين على الصعيد المحلي.

وأسهم أبو ليلى في موسم 2025-2026، بحصول فريق الحسين على "الثلاثية" التاريخية، وهي بطولات دوري المحترفين، كأس الأردن وكأس السوبر، من خلال الوجود بين الخشبات الثلاث وتقديم مستويات قوية.

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