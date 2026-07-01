توسعة الطريق الملوكي ومدارس جديدة.. وزير الأشغال يتابع مشاريع مادبا ميدانياً

خبرني - تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، الأربعاء، عددا من المشاريع التنموية قيد التنفيذ في محافظة مادبا، شملت مشاريع طرق ومدارس ومبنى المحافظة، واطلع على سير العمل وضمان تنفيذها وفق البرامج الزمنية والمواصفات الفنية المعتمدة.

وشملت الجولة مشروع توسعة الطريق الملوكي في المقطع الممتد من إشارة الجامعة إلى مثلث الجامعة الأميركية بطول 4 كيلو مترات، إضافة إلى مشروع توسعة وصيانة جزء آخر من الطريق بطول 2.1 كيلو متر من كنيسة الرسل إلى إشارة الجامعة الأميركية، بهدف تعزيز السلامة المرورية ورفع كفاءة شبكة الطرق.

كما تفقد أبو السمن مشروع إنشاء مبنى مدرسة ذيبان الأساسية المختلطة الجديد، ومشروع إنشاء مبنى جديد لمدرسة لب الأساسية المختلطة، واطلع على نسب الإنجاز فيهما، قبل أن يختتم جولته بزيارة مشروع مبنى محافظة مادبا وسكن المحافظ الجديد.

وعلى هامش الجولة، التقى وزير الأشغال محافظ مادبا حسن الجبور، واستمع إلى أبرز احتياجات المحافظة، مؤكدا حرص الوزارة على استكمال المشاريع وتذليل العقبات بما يسهم في تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.