مخاوف في حي النصر بعد رصد (أفعى فلسطين) ومطالب بحملة عاجلة

خبرني - تعاملت كوادر الدفاع المدني، مساء أمس الثلاثاء، مع أفعى فلسطين في المنطقة الواقعة خلف مشاغل الأمانة في حي النصر، بالقرب من مسجد أسامة بن زيد، حيث جرى القضاء عليها بعد تلقي بلاغ من المواطنين.

وأشار شهود من سكان المنطقة لرصد أفاعٍ أخرى في الحي خلال الفترة الماضية، الأمر الذي أثار مخاوف الأهالي من تعرض السكان، ولا سيما الأطفال، للخطر.

وطالب سكان الحي الجهات المعنية بسرعة التدخل وإجراء حملة شاملة لتمشيط المنطقة والمناطق المحيطة بها، للتأكد من خلوها من الأفاعي واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، حفاظا على سلامة المواطنين والحد من أي مخاطر محتملة.