بسبب 17 لاعبا.. مدرب منتخب الجزائر يزرع القلق في سويسرا

خبرني - يواجه منتخب الجزائر، يوم الجمعة المقبل، نظيره السويسري لحساب دور الـ32 من كأس العالم 2026.

وتأهل بطل أفريقيا في مناسبتين للدور الثاني، بعد أن حل ثالثا في مجموعته برصيد 4 نقاط من فوز أمام الأردن 2-1 وتعادل أمام النمسا 3-3.

في المقابل، تصدر المنتخب الأوروبي مجموعته برصيد 7 نقاط من فوزين أمام البوسنة 4-1 وكندا 2-1 وتعادل أمام قطر 1-1.

هاجس بيتكوفيتش

أبدت الصحافة السويسرية مخاوفها من المواجهة المنتظرة أمام الجزائر، بسبب وجود مدربها السابق فلاديمير بيتكوفيتش على دكة بدلاء منافسها.

وتولى «فالدو»، كما يلقب في سويسرا، مهمة تدريب المنتخب العربي عام 2024 عقب المشاركة المخيبة في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023.

وتأتي الخشية السويسرية من مدربها السابق بسبب معرفته الكبير ب«ناتي»، حيث سبق له تدريب 17 لاعبا من أصل 26 تمت دعوتهم للمشاركة في المونديال.

وفي هذا الصدد، أعرب محللو القناة التلفزيونية «RTS» عن مخاوفهم من إمكانية استغلال بيتكوفيتش لنقاط ضعف لاعبيه السابقين، خاصة منهم أولئك الذي ينشطون في خط الدفاع.

ماذا قدم بيتكوفيتش مع منتخب سويسرا؟

تولى المدرب المنحدر من أصول بوسنية تدريب المدرب الأوروبي عام 2014، وخاض معه كل البطولات الكبرى من كأس العالم ودوري الأمم الأوروبية وبطولة أوروبا للأمم.

وشارك معه في 78 مباراة ضمن مختلف المسابقات، حقق خلالها 42 فوزا، مقابل 14 تعادلا و22 هزيمة.

وانتهت مغامرته معه عام 2021 عقب الخروج من ربع نهائي من بطولة أمم أوروبا 2020 أمام إسبانيا بركلات الترجيح 2-3، إثر انتهاء المباراة بنتيجة التعادل 1-1.

ورغم تمسك الاتحاد السويسري لكرة القدم بخدماته، فإنه فضل إنهاء مغامرته مع المنتخب الوطني بعد أن ضاق ذرعا بانتقادات الجماهير ووسائل الإعلام.