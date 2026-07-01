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بعد العراق.. السعودية تعلن التحقيق مع 385 مشتبهاً في قضايا فساد

  • 01 تموز 2026
  • 18:48
بعد العراق السعودية تعلن التحقيق مع 385 مشتبهاً في قضايا فساد

خبرني - باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، خلال شهر يونيو/حزيران 2026، اختصاصاتها ومهامها من خلال 1,585 جولة رقابية، والتحقيق مع 385 مشتبهاً به؛ من بينهم موظفون في وزارات الداخلية، الدفاع، الصحة، البلديات والإسكان، والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وإيقاف 130 مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة؛ لتورطهم بتهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي.

وشددت الهيئة على أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء. وحثت الجميع على الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات؛ وذلك حماية للمال العام.

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