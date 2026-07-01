إنجاز أكاديمي استثنائي: الدكتور نائل خالد منيزل ينال درجة الدكتوراة الثانية في اللغويات من جامعة رُوان نورماندي بفرنسا

خبرني - بفيض من العرفان والحمد لله عز وجل، وفي يومٍ يتوج مسيرةً حافلة بالبذل والعطاء الأكاديمي، نرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك للزميل العزيز والصديق الباحث الدكتور نائل خالد منيزل، بمناسبة مناقشته العلنية الناجحة وحصوله على درجة الدكتوراة الثانية (وجاهيًا) في علوم اللغة الفرنسية واللغويات من جامعة "رُوان نورماندي" العريقة في فرنسا (Université de Rouen Normandie)، بتقدير عالٍ وثناءٍ رفيع من لجنة التحكيم الموقرة.

ويأتي هذا التفوق العلمي امتدادًا لمسيرة بحثية تميزت بالعمق، حيث يحمل الدكتور منيزل درجة الدكتوراة الأولى عن بُعد في التخصص ذاته من جامعة بروكسل الحرة (ULB) في بلجيكا.

وقد جاءت أطروحته في فرنسا بعنوانٍ نوعي ومواكب لأحدث الاستراتيجيات التعليمية:

"تطبيق استراتيجية الصف المقلوب: تعزيز المسؤولية وتطوير مهارات التفاعل الشفهي في اللغة الفرنسية كلغة أجنبية لدى الطلبة المتعلمين الأردنيين في جامعة البتراء"

حيث استمرت هذه الرحلة الأكاديمية على مدار أربع سنوات من البحث الرصين، والمثابرة الوجاهية المستمرة.

وفي غمرة هذا الاحتفاء، عبّر الدكتور نائل عن عميق امتنانه لوالدته ولكل من سانده في مسيرته معتزًا بعائلته الكريمة، وخصّ بالشكر والتقدير أيضًا رفيق دربه وصديقه المخلص الدكتور فاروق أبو ظهير (من جامعة اليرموك) تقديراً لدوره الكبير ودعمه الصادق طوال هذا المسار الأكاديمي. كما أهدى هذا الغرس الثمين والنجاح المبارك إلى روح والده الطاهرة، محققًا حلمًا غاليًا طالما انتظره.

نسأل الله العلي القدير أن ينفع الدكتور نائل بعلمه، وأن يجعل هذا الإنجاز رفعةً له وفاتحة خير لمزيد من العطاء والتميز في ميدان البحث العلمي والتعليم الجامعي.

ألف مبارك، ومن نجاح إلى نجاح دائم ومستمر دكتور منيزل.