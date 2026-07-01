بعد إعلان حملها الثالث.. آن هاثاواي تتألق بالأحمر في أول ظهور

خبرني - لفتت آن هاثاواي الأنظار في نيويورك خلال أول ظهور لها بعد إعلان حملها الثالث، بإطلالتين باللون الأحمر تزامنتا مع جولتها الترويجية لفيلمها الجديد "The Odyssey".



اختارت النجمة الأمريكية آن هاثاواي أن يحمل ظهورها الأول بعد إعلان حملها الثالث طابعًا أنيقًا، إذ تألقت بإطلالتين متناسقتين باللون الأحمر خلال جولتها الترويجية في نيويورك، في حضور جمع بين الموضة والترويج لأحدث أعمالها السينمائية.



بعد أقل من أسبوعين على إعلان انتظارها طفلها الثالث من زوجها آدم شولمان، ظهرت آن هاثاواي في نيويورك ضمن الجولة الترويجية لفيلم "The Odyssey"، واختارت اللون الأحمر عنوانًا لإطلالاتها الأولى منذ إعلان الحمل.

واستهلت ظهورها بجمبسوت من توقيع Ashlyn، جاء بقصة "بيبلوم" أبرزت حملها، ونسقته مع صندل ذي كعب عالٍ من Aquazzura، وحقيبة على شكل قلب من Alaïa، إلى جانب مجوهرات من Bvlgari.

وفي وقت لاحق، غيرت هاثاواي إطلالتها إلى تصميم أحمر آخر من Ashlyn أيضًا، تألف من بلوزة وسروال باللون نفسه، محافظة على الهوية اللونية طوال اليوم.

وتزامن اختيار اللون الأحمر مع الذكرى العشرين لفيلم "The Devil Wears Prada"، الذي ارتبط ملصقه الشهير بحذاء أحمر ذي كعب عالٍ، وهو ما اعتبره كثيرون إشارة أنيقة إلى أحد أبرز الأعمال في مشوارها السينمائي.

وكانت النجمة قد ظهرت في اليوم السابق بإطلالة سوداء أثناء تجولها في المدينة، في أول إطلالة لها بعد إعلان الحمل.



جاء ظهور آن هاثاواي ضمن الحملة الترويجية لفيلم "The Odyssey" للمخرج كريستوفر نولان، الذي تجسد فيه شخصية "بينيلوبي"، زوجة "أوديسيوس"، الذي يؤدي دوره مات ديمون، بينما يجسد توم هولاند شخصية ابنهما "تيليماخوس".

ويستند الفيلم إلى ملحمة هوميروس الشهيرة "الأوديسة"، ويشارك في بطولته نخبة من نجوم هوليوود، بينهم زيندايا، وتشارليز ثيرون، وروبرت باتينسون، ولوبيتا نيونغو، في عمل ينتمي إلى أفلام المغامرة المستوحاة من الملحمة الإغريقية.

آن هاثاواي: الأمومة غيّرت حياتي بالكامل

تتحدث آن هاثاواي باستمرار عن تأثير الأمومة في حياتها، إذ سبق أن وصفتها بأنها "قصيدة جميلة متواصلة"، معربة عن امتنانها لكونها أمًا لابنيها جوناثان وجاك، ومؤكدة أن هذه التجربة منحتها شعورًا أكبر بالاستقرار والصدق مع نفسها.

ورغم انتظارها مولودها الثالث، تواصل النجمة، البالغة من العمر 43 عامًا، نشاطها الفني، إذ تستعد لطرح عدد من الأعمال السينمائية خلال العام الحالي، بالتوازي مع حرصها على قضاء وقتها مع عائلتها، مؤكدة أن هذا التوازن يمثل المرحلة الأقرب إلى تطلعاتها.