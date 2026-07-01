جون سينا يحلق شعره بالكامل معلناً بدء مرحلة جديدة من رحلة العلاج

خبرني - فاجأ نجم المصارعة جون سينا جمهوره بإطلالة جديدة بعدما حلق شعره بالكامل، معلناً بدء مرحلة جديدة من رحلة العلاج لاستعادة كثافة شعره.

وشارك سينا صورة عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، ظهر فيها إلى جانب الطبيب المشرف على علاجه، موضحاً أنه قرر حلق شعره بالكامل مع انطلاق المرحلة الجديدة من العلاج، مؤكداً أن هذه الخطوة تُعد جزءاً أساسياً من خطة استعادة كثافة الشعر وتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من خضوعه لأول عملية زراعة شعر، إذ واصل النجم الأميركي رحلته العلاجية للتغلب على مشكلة ترقق الشعر، التي سبق أن تحدث عنها بصراحة أمام جمهوره، مؤكدًا أنه لا يجد حرجًا في مشاركة تفاصيلها.

وكان جون سينا قد كشف في وقت سابق، خلال مقابلة أجريت معه على هامش فعاليات WrestleMania 42، عن كواليس فترة التعافي بعد العملية الأولى، موضحاً أن رأسه تعرض لتورم ملحوظ عقب الجراحة، لكنه تعامل مع الأمر بروحه المرحة المعتادة.

وقال مازحاً آنذاك إن مظهره خلال فترة التعافي جعله يبدو وكأنه يمتلك "رأس كائن فضائي"، في تعليق لاقى تفاعلًا واسعًا بين متابعيه، الذين أشادوا بعفويته وشفافيته في الحديث عن تجربته.

ويواصل جون سينا مشاركة تفاصيل رحلته العلاجية مع جمهوره، في رسالة تؤكد أهمية تقبل التغييرات الجسدية وعدم التردد في اللجوء إلى الحلول الطبية، وسط دعم واسع من محبيه الذين تمنوا له نجاح المرحلة الجديدة ونتائج مرضية.