*
الاربعاء: 01 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • العالم
  • ترمب: اجتماعاتنا مع إيران ممتازة.. ولا تراجع عن تدمير برنامجها النووي

ترمب: اجتماعاتنا مع إيران ممتازة.. ولا تراجع عن تدمير برنامجها النووي

  • 01 تموز 2026
  • 18:03
ترمب اجتماعاتنا مع إيران ممتازة ولا تراجع عن تدمير برنامجها النووي

خبرني - قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، إن الولايات المتحدة حققت تقدمًا في المحادثات مع إيران، مؤكدًا أن الاجتماعات التي عقدت مع الجانب الإيراني كانت ممتازة، وأن المفاوضات تمضي بشكل جيد جدًا، في إطار المساعي الرامية إلى نزع سلاح إيران النووي.

وأضاف ترمب في تصريحات صحفية اليوم، أن إدارته ماضية في تنفيذ سياسة تستهدف إنهاء البرنامج النووي الإيراني، مشددًا على أنه لا تراجع عن تدمير البرنامج النووي الإيراني، في إشارة إلى الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة مؤخرًا ضد أهداف داخل إيران.

وأكد الرئيس الأمريكي أن تلك الضربات كانت قوية، معتبرًا أنها أسهمت في تعزيز موقف واشنطن خلال المفاوضات، إلى جانب مواصلة الضغط على طهران لتحقيق أهداف الولايات المتحدة الأمنية.

وفي الشأن الاقتصادي، أشار ترمب إلى أن أسعار النفط تشهد تراجعًا، معتبرًا أن ذلك يأتي بالتزامن مع سياسات إدارته، وقال: "أنا أستفيد، والأسواق تستفيد من سياستي"، في إشارة إلى انعكاس نهجه الاقتصادي على أداء الأسواق.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

قائد قيادة العمليات المشتركة الإيطالية: إزالة الألغام من هرمز قد تستغرق شهرين
قائد قيادة العمليات المشتركة الإيطالية: إزالة الألغام من هرمز قد تستغرق شهرين
  • 2026-07-01 18:51
عيّنهم الشرع.. القائمة الكاملة لأعضاء مجلس الشعب السوري بالأسماء والتوزيع الجغرافي
عيّنهم الشرع.. القائمة الكاملة لأعضاء مجلس الشعب السوري بالأسماء والتوزيع الج...
  • 2026-07-01 18:07
ترمب يعلن تقدما ملموسا في مسار نزع السلاح النووي الإيراني
ترمب يعلن تقدما ملموسا في مسار نزع السلاح النووي الإيراني
  • 2026-07-01 17:35
رئيس وزراء بريطانيا السابق متباهيا: برلماننا هو الأكثر دعما للمثلية في العالم!
رئيس وزراء بريطانيا السابق متباهيا: برلماننا هو الأكثر دعما للمثلية في العالم!
  • 2026-07-01 17:33
ترمب: المحادثات مع إيران تمضي بشكل جيدا جدا
ترمب: المحادثات مع إيران تمضي بشكل جيدا جدا
  • 2026-07-01 15:48
عراقجي يرد على كاتس: إذا عصيتم أمر سيدكم ترمب فسنلقنكم الدرس اللازم
عراقجي يرد على كاتس: إذا عصيتم أمر سيدكم ترمب فسنلقنكم الدرس اللازم
  • 2026-07-01 15:03