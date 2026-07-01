ترمب: اجتماعاتنا مع إيران ممتازة.. ولا تراجع عن تدمير برنامجها النووي

خبرني - قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، إن الولايات المتحدة حققت تقدمًا في المحادثات مع إيران، مؤكدًا أن الاجتماعات التي عقدت مع الجانب الإيراني كانت ممتازة، وأن المفاوضات تمضي بشكل جيد جدًا، في إطار المساعي الرامية إلى نزع سلاح إيران النووي.

وأضاف ترمب في تصريحات صحفية اليوم، أن إدارته ماضية في تنفيذ سياسة تستهدف إنهاء البرنامج النووي الإيراني، مشددًا على أنه لا تراجع عن تدمير البرنامج النووي الإيراني، في إشارة إلى الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة مؤخرًا ضد أهداف داخل إيران.

وأكد الرئيس الأمريكي أن تلك الضربات كانت قوية، معتبرًا أنها أسهمت في تعزيز موقف واشنطن خلال المفاوضات، إلى جانب مواصلة الضغط على طهران لتحقيق أهداف الولايات المتحدة الأمنية.

وفي الشأن الاقتصادي، أشار ترمب إلى أن أسعار النفط تشهد تراجعًا، معتبرًا أن ذلك يأتي بالتزامن مع سياسات إدارته، وقال: "أنا أستفيد، والأسواق تستفيد من سياستي"، في إشارة إلى انعكاس نهجه الاقتصادي على أداء الأسواق.