ترمب يربح 1.4 مليار دولار من العملات المشفرة

خبرني - كشف أحدث إفصاح مالي للرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تحقيقه أكثر من 1.4 مليار دولار من الدخل خلال عام 2025 من مشروعات مرتبطة بالعملات المشفرة، في تحول يعكس تنامي اعتماد ثروته على الأصول الرقمية التي شهدت زخماً منذ عودته إلى البيت الأبيض وتبني إدارته سياسات داعمة للقطاع.

وأظهرت الوثائق المقدمة إلى مكتب أخلاقيات الحكومة الأميركية، ضمن الإفصاح المالي السنوي لعام 2025، أن شركات ترامب حصلت على نحو 800 مليون دولار من مشروع «وورلد ليبرتي فاينانشال»، وهو مشروع للعملات المشفرة شارك في تأسيسه مع أبنائه، بينما يتقاسم الرئيس هذه العائدات مع أفراد من عائلته.

وشملت هذه الإيرادات أكثر من 520 مليون دولار من مبيعات الرموز الرقمية، إضافة إلى أكثر من 250 مليون دولار من بيع حصص في أعمال «وورلد ليبرتي فاينانشال»، كما سجل ترامب 635 مليون دولار أخرى من بيع عملات «ترامب ميم» الرقمية.