العزام: الربط الكهربائي الإقليمي يمثل أولوية في تعزيز أمن الطاقة

خبرني - افتتحت الأمينة العامة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية أماني العزام، اليوم الأربعاء، اجتماع منصة الطاقة للاتحاد من أجل المتوسط، الذي عُقد عن بُعد، باسم الرئاسة الأردنية المشتركة إلى جانب الاتحاد الأوروبي، ضمن فعاليات الأسبوع المتوسطي الأخضر الثالث، بمشاركة الدول الأعضاء والمؤسسات الأوروبية والشركاء المعنيين بقطاع الطاقة.

وأكدت العزام في كلمتها، أهمية تعزيز العمل المشترك لمواجهة تحديات قطاع الطاقة، وتسريع الانتقال نحو أنظمة طاقة أكثر استدامة ومرونة بما يدعم أمن الطاقة في المنطقة، موضحة أن الربط الكهربائي الإقليمي لا يزال يمثل إحدى أولوياتنا المشتركة، لما له من أهمية في تعزيز أمن الطاقة، وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة المتجددة، ودعم التحول في قطاع الطاقة على مستوى المنطقة، وما يتطلبه من مواصلة الاستثمار في مشاريع الربط الإقليمي والبنية التحتية للطاقة.

وقالت العزام، إن العمل الجماعي والشراكات القوية واستمرار التعاون الإقليمي أساسي، داعية الشركاء إلى الاستمرار في دعم مبادرة الاتحاد الأوروبي للطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة في المتوسط (T-MED) .

وشددت على أهمية توافر بيانات وإحصاءات طاقة موثوقة ومتسقة، مبينة أن البيانات الجيدة تعد أساسا للتخطيط الأفضل، وصياغة السياسات الأكثر كفاءة، وقياس التقدم، واتخاذ قرارات مستنيرة تدعم مسار التحول في قطاع الطاقة.

وثمنت العزام الجهود القيّمة التي تبذلها مجموعات العمل التابعة لمنصة الطاقة في الاتحاد من أجل المتوسط، والتي تسهم في تعزيز الأهداف المشتركة، متطلعة إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والنتائج العملية التي تدعم وتعزز التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة.

وناقش المشاركون مبادرة الاتحاد الأوروبي للطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة في المتوسط، وبرنامج التعاون الإحصائي في مجال الطاقة، واستعرضوا برامج عمل مجموعات العمل والمشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى متابعة تنفيذ خطة العمل الإقليمية للطاقة، وتبادل الخبرات حول الاستراتيجيات الوطنية، والإصلاحات التشريعية، واحتياجات الاستثمار، ومشاريع الربط والتعاون الإقليمي. كما استعرضت عدة دول، من بينها الأردن.