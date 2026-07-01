ترمب يعلن تقدما ملموسا في مسار نزع السلاح النووي الإيراني

خبرني - أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بالتقدم المحرز في مسار نزع السلاح النووي الإيراني، مؤكدا أن المحادثات غير المباشرة الجارية حاليا تسير بشكل ممتاز.

ويأتي هذا التصريح في إطار مساع دبلوماسية حثيثة لتهدئة التوترات الإقليمية، عقب تبادل الطرفين لضربات عسكرية وتوقيعهما مؤخرا مذكرة تفاهم تمهد للتفاوض على حل نهائي للحرب في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح ترامب أثناء استعداده للصعود على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية في رحلة إلى ولاية داكوتا الشمالية، أن المفاوضات الجارية حاليا في العاصمة القطرية الدوحة تشهد اجتماعات جيدة للغاية بناء على مجريات الأمور على الأرض.

وأضاف معلقا على طبيعة التفاوض مع طهران: "لقد ضربناهم بقوة شديدة في السابق، ولكننا نتفاهم بشكل جيد جدا الآن"، متابعا أنه ستتم مراقبة التطورات القادمة عن كثب لمعرفة ما سيحدث.

وتتواصل في الدوحة جلسات المحادثات الفنية غير المباشرة بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين عبر وسطاء، بهدف خفض سقف التصعيد العسكري بين الجانبين.

كما تهدف هذه المساعي الدبلوماسية إلى البناء على مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في منتصف الشهر الماضي، والتي جاءت بعد فترة من التوتر الشديد تخللها تبادل للضربات، تمهيدا لفتح قنوات التفاوض وإيجاد تسوية شاملة للحرب الدائرة في المنطقة.