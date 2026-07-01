رئيس وزراء بريطانيا السابق متباهيا: برلماننا هو الأكثر دعما للمثلية في العالم!

خبرني - أكد رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته كير ستارمر على أن حكومته ستواصل الدفاع عن حقوق مجتمع الميم، مشيدا بالبرلمان البريطاني بوصفه أكثر برلمانات العالم انفتاحا على المثليين.

وفي كلمة ألقاها الاثنين في حفل استقبال أقيم في داونينغ ستريت بمناسبة فخر مجتمع الميم، اتخذ رئيس الوزراء نبرة حازمة، ساعيا إلى إعادة تأكيد التزامه بالمساواة مع إقراره بأنه لا يزال هناك "الكثير من العمل".

وقال: "أريد أن أوضح لجميع المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا أن هذه الحكومة ستدافع عن حقوقكم. علينا أن نقف في وجه سياسات التفرقة".

وأشار ستارمر إلى ما وصفه بالريادة العالمية للمملكة المتحدة في تمثيل مجتمع الميم، مشيدا ببرلمان وستمنستر بقوله"أنا فخور حقا بأن لدينا البرلمان الأكثر مثلية. لا أعتقد أنه كان هناك برلمان أكثر مثلية في أي مكان في العالم مما لدينا الآن"، وحث الناس على "الاحتفاء بذلك".

تأتي هذه التصريحات بعد إعلان ستارمر استقالته في وقت سابق هذا الشهر، في ظل انخفاض شعبيته إلى أدنى مستوياتها التاريخية، حيث بلغت حوالي -46 أو أدنى، وهو من بين أسوأ المعدلات التي سجلها أي رئيس وزراء في العصر الحديث.

ويشير الإعلام البريطاني إلى أن الرأي العام قد انقلب ضد ستارمر بشدة، مما يعكس الإحباط من فترة ولايته التي اتسمت بإخفاقات ملحوظة في معالجة القضايا اليومية، بما في ذلك فضائح عصابات الاستغلال الجنسي للأطفال، وتزايد المخاطر الأمنية، وتآكل التماسك الاجتماعي نتيجة استغلال قضية الهجرة كسلاح، وانحسار الحريات الأساسية.