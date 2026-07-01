البنك العربي الإسلامي الدولي يرعى المؤتمر الوطني الثاني للتغير المناخي والاقتصاد الأخضر

خبرني - شارك البنك العربي الإسلامي الدولي في فعاليات " المؤتمر الوطني الثاني للتغير المناخي والاقتصاد الأخضر"، والذي أٌقيم في فندق فيرمونت عمان تحت شعار “التكامل الوطني في العمل المناخي من التكيف الى التحول"، برعاية معالي وزير البيئة الدكتور ايمن سليمان، وبتنظيم من مؤسسة الياسمين للدورات التدريبية بالتعاون مع الوزارة.

ومثل البنك في المؤتمر رئيس قطاع الاعمال والاستثمار، الدكتور سمير العيسى، تجسيداً لالتزام البنك الراسخ بدعم الجهود الوطنية الرامية لمواجهة التحديات المناخية والتحول نحو الاقتصاد المستدام.

هذا وأكد البنك العربي الإسلامي في معرض تعليقه على الموضوع، أن الاقتصاد الأخضر يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية البنك ومسؤوليته البيئية، كما شدد على التزامه بالدور المحوري والريادي للمؤسسات المصرفية الإسلامية في تمويل المشاريع الصديقة للبيئة، وتقديم حلول مستدامة تضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

