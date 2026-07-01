شركة الحوسبة الصحية الدولية تكرّم اللحام

خبرني - أقامت شركة الحوسبة الصحية الدولية حفل تكريم ووداع للسيد غسان اللحام، الرئيس التنفيذي السابق للشركة، تقديراً لمسيرته القيادية وإسهاماته البارزة في تأسيس الشركة وقيادة مسيرة نجاحها منذ انطلاقها عام 2013، والتي امتدت على مدار ثلاثة عشر عاماً.

وخلال الحفل، أعرب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، السيد رفعت المصري، عن شكره وتقديره للسيد اللحام، مشيداً بدوره المحوري في تحقيق العديد من الإنجازات الاستراتيجية، وتعزيز مكانة الشركة كشريك وطني في دعم التحول الرقمي للقطاع الصحي.

من جانبه، وجّه السيد غسان اللحام شكره وامتنانه إلى مجلس إدارة الشركة، مثمناً جهود وإخلاص فريق العمل برئاسة م. عبدالله العودات في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي في القطاع الصحي، والتي كان من أبرزها إطلاق المنظومة الوطنية لمطالبات التأمين الصحي، وما حققته من أثر إيجابي في تطوير منظومة التأمين الصحي في المملكة.

كما أعرب اللحام عن بالغ تقديره لرئيس مجلس الإدارة السابق، عطوفة الدكتور رامي فراج، لما قدمه من دعم ورؤية أسهمت في الارتقاء بالقطاع الصحي، انسجاماً مع رؤية حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه.

وتقدم اللحام بالشكر إلى البنك المركزي الأردني برئاسة معالي الدكتور عادل الشركس والاتحاد الأردني لشركات التأمين على دعمهم المستمر لمبادرات الشركة وبرامجها الوطنية.

وفي ختام كلمته، أعرب السيد غسان اللحام عن تمنياته لمجلس إدارة الشركة برئاسة المهندس بشار عرفه وكافة العاملين فيها بمزيد من النجاح والتميز، ومواصلة مسيرة الابتكار وتسخير أحدث التقنيات لخدمة القطاع الصحي والمواطن الأردني. بخصوص ما هو قادم بالنسبة لي، أعمل على مبادرة جديدة ومثيرة في مجال الذكاء الاصطناعي ستحسّن الجودة والكفاءة معاً. سأشارك التفاصيل خلال الأشهر القادمة.

