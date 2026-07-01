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العرب والروابدة في دائرة الأحوال المدنية.. والطيب يعلق

  • 01 تموز 2026
  • 17:28
العرب والروابدة في دائرة الأحوال المدنية والطيب يعلق

خبرني  - استقبل المهندس غيث غازي الطيب، مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات، لاعبا المنتخب الوطني لكرة القدم يزن العرب ونور الروابدة في مكتبه اليوم الاربعاء، بعد إصدارهما وثائق لهما.

الطيب علق على زيارة الاثنين بقوله:

حملوا جواز السفر الأردني في قلوبهم قبل أن يحملوه في أيديهم، فكانوا خيرَ سفراء للوطن، وقدموا صورةً مشرّفةً ومشرقةً عن الأردن وأهله في أكبر المحافل العالمية.

كل الفخر والاعتزاز بنشامى المنتخب الوطني، الذين أثبتوا أن الانتماء يُترجم بالأداء المشرف، والعزيمة الصادقة، والأخلاق الرفيعة.

شكراً لكم على ما قدمتموه من إنجازٍ يبعث على الفخر والاعتزاز، ويجسد روح الأردنيين وطموحهم في الوصول إلى العالمية.

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