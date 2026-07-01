الإمارات.. إمارة عجمان الأولى عالميا في مؤشر الشعور بالأمان

خبرني - أظهر تقرير "Numbeo" للنصف الأول من عام 2026 تصدر إمارة عجمان الإماراتية المركز الأول عالميا في مؤشر الشعور بالأمان ضمن أفضل عشر مدن في العالم.

وأكد القائد العام لشرطة عجمان اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي أن هذا الإنجاز يعكس نتائج الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة والتطوير المستمر للمنظومة الأمنية، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم العمل الشرطي وتعزيز الأمن الاستباقي ورفع جودة الخدمات الأمنية.

وأوضح أن شرطة عجمان اعتمدت نموذجا أمنيا متكاملا يقوم على تحليل البيانات الضخمة والتقنيات التنبؤية، حيث أسهمت منظومة عجمان دار الأمان في تعزيز المراقبة الذكية وربط الأنظمة الأمنية بمنصات تحليل فوري قادرة على استشراف المخاطر ورصد المؤشرات الأمنية واتخاذ إجراءات استباقية قبل وقوع الحوادث، بما يرفع كفاءة الاستجابة الميدانية.

وأشار إلى تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الأمنية النوعية، من بينها الدورية السياحية ودوريات أمان ومشروع لحمايتكم لحماية المباني والمنشآت، إضافة إلى برامج الحد من الجريمة والدوريات الإلكترونية الذكية لمكافحة المخدرات، وتطوير منظومة الضبط المروري وأنظمة الرقابة والسيطرة المدعومة بالتحليل الذكي، إلى جانب الحملات التوعوية القائمة على تحليل السلوك والبيانات.

وأضاف أن الشرطة المجتمعية أسهمت في تعزيز جودة الحياة الأمنية من خلال مبادرات مبتكرة عززت الثقة والشراكة مع المجتمع، كما طورت مراكز الشرطة خدماتها عبر مبادرات مثل الاتصال اللاحق والمتعامل الإيجابي ودورية لخدمتكم التي تقدم خدمات استباقية لكبار المواطنين والمقيمين والنساء وذوي الهمم في أماكن إقامتهم.

وأكد أن هذا الإنجاز تحقق بدعم القيادة الرشيدة في إمارة عجمان ومتابعة وتوجيهات وزارة الداخلية، ما أسهم في بناء منظومة أمنية متقدمة تعتمد على الابتكار والتقنيات الذكية وترفع تنافسية الدولة عالميا.

واختتم القائد العام لشرطة عجمان بالتأكيد على أن تحقيق المركز الأول عالميا في الشعور بالأمان يعكس تكامل الجهود بين الجهات الأمنية والشركاء الاستراتيجيين، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبية الإمارة للاستثمار والسياحة، وتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2031 ورؤية عجمان 2030، معبرا عن تقديره لكافة منتسبي الشرطة والشركاء على جهودهم في ترسيخ الأمن والأمان.