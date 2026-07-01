وفاة شخصين خلال الاحتفالات بتأهل المكسيك إلى ثمن النهائي

خبرني - لقي شخصان على الأقل حتفهما الأربعاء، خلال احتفالات حاشدة في العاصمة مكسيكو عقب تأهل المنتخب المكسيكي إلى الدور ثمن النهائي من مونديال 2026 لكرة القدم المقام في أميركا الشمالية، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وأفاد وزير الصحة في المدينة بأن امرأة تبلغ 19 عاما ورجلا يبلغ 44 عاما توفيا اختناقا. ولم تؤكد السلطات حتى الآن ما تناقلته وسائل إعلام محلية عن وفاة ضحية ثالثة.

وتأهلت المكسيك الذي تستضيف النسخة الثالثة والعشرين من النهائيات مشاركة مع الولايات المتحدة وكندا، إلى دور ثمن النهائي مساء الأربعاء بفوزها على الإكوادور 2-0 على ملعب "أستيكا" الأيقوني في العاصمة مكسيكو، رافعة عدد انتصاراتها إلى أربعة تواليا امتدادا من دور المجموعات.

واحتفالا بالتأهل والفوز الأول لمنتخب بلادهم في دور إقصائي من المونديال منذ 1986 حين كانت النهائيات على أرضه أيضا، تجمع أكثر من مليون شخص في شوارع العاصمة مكسيكو، لاسيما حول نصب "أنخيل دي لا إنديبندنسيا"، بحسب تقديرات حكومة المدينة.

وتلتقي المكسيك في ثمن النهائي على "أستيكا" أيضا إنكلترا أو جمهورية الكونغو الديمقراطية.