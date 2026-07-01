الأردن.. توقيف متهم بالاحتيال على دائرة الأراضي والمساحة

خبرني - قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف أحد مزويدي دائرة الاراضي والمساحة بالمحروقات اسبوعًا في مركز اصلاح وتأهيل ماركا

بجنحة الاحتيال والاحتيال بالاشتراك إذ كشفت التحقيقات انه قام بالاشتراك مع آخر بتزوير السجل التجاري الخاص باحدى محطات المحروقات وكذلك تزوير توقيع صاحبها على كافة الوثائق والاوراق المتعلّقة بعرض بيع محروقات لدائرة الاراضي والمساحة مع الالتزام بتقديم ما مجموعه 42 ألف و 500 لتر مجانيّة لكنه لم يتم تزويد الدائرة الّا بالف و500 لتر منها مما فوّت عليها باقي الالتزام الذي تبلغ قيمته ما يزيد عن 25 ألف دينار .

يذكر ان هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كانت احالت هذه القضيّة الى النيابة العامة أواخر شهر نيسان الماضي لإجراء المقتضى .