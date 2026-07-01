محافظ العقبة يستقبل نجم النشامى عبدالله نصيب

خبرني - استقبل محافظ العقبة، أيمن العوايشة، اليوم الأربعاء، نجم المنتخب الأردني لكرة القدم، ابن مدينة العقبة الكابتن عبدالله نصيب، في دار المحافظة، بحضور نائب المحافظ الدكتور جبريل أبو شريتح، ومساعد المحافظ للشؤون العامة شايش المجالي.

وهنأ العوايشة الكابتن نصيب على المستوى الذي قدمه المنتخب الأردني، مشيداً بالإنجاز التاريخي المتمثل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، ومؤكداً أن مشاركة الأردن في المونديال تمثل مصدر فخر واعتزاز لجميع الأردنيين، وتعكس تطور كرة القدم الأردنية على المستوى الدولي.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز جاء بفضل الدعم والاهتمام المباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني، ومتابعة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وسمو الأمير علي بن الحسين.

وجدد محافظ العقبة تأكيد وقوف المحافظة، بمؤسساتها وأبنائها، خلف المنتخب الوطني ودعم مسيرته، متمنياً له التوفيق في الاستحقاقات المقبلة، ومواصلة تمثيل الأردن ورفع رايته في المحافل الدولية.