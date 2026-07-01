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للطلبة الأردنيين .. منح دراسية من جامعة الأزهر

  • 01 تموز 2026
  • 15:13
للطلبة الأردنيين منح دراسية من جامعة الأزهر

خبرني  - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن منح دراسية مقدمة من جامعة الأزهر الشريف / جمهورية مصر العربية (في برنامج البكالوريوس) بتخصص (الطب البشري) للعام الجامعي 2026-2027 

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتنسيق مع سفارة جمهورية مصر العربية في عمان عن توفر (5) منح دراسية في برنامج البكالوريوس بتخصص “الطب البشري" مقدمة من جامعة الأزهر الشريف / جمهورية مصر العربية للعام الجامعي 2026-2027.

 

شروط التقديم

- أن يكون الطالب من الجنسية الأردنية ومن الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية فقط (التعليم العام والتعليم الخاص) الفرع العلمي والفرع العلمي (حقل طبي) للعام الدراسي السابق 2025 / (الدورة الصيفية والدورة التكميلية) ناجح لأول مرة.

- ألا يقل معدل الطالب في شهادة الثانوية العامة عن (90%).

- تعبئة الطلب من خلال الرابط الالكتروني التالي: اضغط هنا

 

موعد التقديم

يبدأ موعد تقديم الطلبات للوزارة اعتباراً يوم الأربعاء الموافق 1-7-2026،  ولغاية نهاية دوام يوم الثلاثاء  الموافق  7-7-2026.

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