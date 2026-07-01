فنانة ليبية تتهم مخرجا بتهمة خطيرة في مصر

حررت الفنانة الليبية نور الكاديكي محضرًا ضد مساعد مخرج تتهمه فيه باحتجازها داخل منزله بمدينة السادس من أكتوبر، والتعدي عليها بالتهديد، وتصويرها دون إذن.

كما اتهمته وفقا للبلاغ بالاستيلاء على مصوغاتها الذهبية ومتعلقاتها الشخصية.

وقالت الفنانة، حسب ما تضمنه البلاغ، إن الواقعة بدأت عقب توجهها إلى منزل المتهم، قبل أن تتحول إلى خلاف انتهى - وفق روايتها - باحتجازها داخل المكان، وتصويرها، وسرقة مشغولاتها الذهبية، ما دفعها إلى تحرير محضر رسمي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكتبت الكارديكي عبر حسابها بـ إنستغرام: لم أتخيل يومًا أن أخرج من منزلي من أجل فرصة عمل، وأعود وأنا أحمل كل هذا الخوف.. كل ما حدث بدأ برسالة وعرض عمل بدا طبيعيًا، لكن ما تعرضت له بعد ذلك كان كابوسًا حقيقيًا.

وأضافت: ذهبت وأنا أثق أنني ذاهبة لمقابلة تخص عملي، لكنني فوجئت - حسب ما أبلغت به الجهات المختصة- بمحاولة احتجازي وتهديدي داخل المكان، في لحظات شعرت فيها أنني قد لا أخرج مرة أخرى.. قاومت بكل ما أملك، واستغثت بمن حولي، ولولا تدخل الجيران والعمال ورجال الأمن بعد فضل الله، لما كنت أكتب هذه الكلمات اليوم.

وأضافت: تم الاستيلاء على هاتفي وسيارتي، لكن ما كان يهمني في تلك اللحظة هو أن أنجو بحياتي.. لقد اتخذت جميع الإجراءات القانونية، وأثق في العدالة حتى تأخذ مجراها، ولن أتحدث في تفاصيل أكثر احترامًا لسير التحقيقات.