عراقجي يرد على كاتس: إذا عصيتم أمر سيدكم ترمب فسنلقنكم الدرس اللازم

خبرني - أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء، أن أي تهديد يطال الشعب الإيراني أو قيادته سيواجه برد فوري وقوي، ردا على التصريحات الصادرة عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

وجاء تصريح عراقجي الحاسم في منشور عبر منصة "إكس"، حيث أوضح النقاط أن بنود شروط مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بوساطة في إسلام آباد واضحة تماما وعلنية ليراها الجميع.

وأضاف عراقجي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ألزم الولايات المتحدة بموجب هذا التفاهم بكبح جماح حلفائه في تل أبيب.

وقال: في حال تجاهل الكيان الصهيوني أوامر سيدهم في واشنطن، فإن إيران مستعدة لتلقينهم درسا قاسيا ولن تتوانى عن حماية أمنها.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قال اليوم إن بلاده لن تنتظر حتى يتحول التهديد إلى واقع، مضيفا أنه "إذا لزم الأمر" فستشن إسرائيل هجوما جديدا على إيران.

وقال كاتس، خلال مراسم تأبين الدولة للجنود الذين سقطوا في حرب لبنان الثانية، إن أحداث السابع من أكتوبر أثبتت ضرورة عدم انتظار التهديد حتى يصل إلى الحدود، مؤكدا أن إسرائيل نفذت ضربات وقائية انطلقت من إيران مرتين، وإذا اقتضت الحاجة فستنفذ ضربة ثالثة.