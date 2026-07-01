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  • آل الخفش وأنسباؤهم ينعون المهندس أحمد راتب ويعلنون تفاصيل العزاء

آل الخفش وأنسباؤهم ينعون المهندس أحمد راتب ويعلنون تفاصيل العزاء

  • 01 تموز 2026
  • 14:50
آل الخفش وأنسباؤهم ينعون المهندس أحمد راتب ويعلنون تفاصيل العزاء

خبرني - ينعى آل خفش وأنسباؤهم وأقرباؤهم في الأردن وفلسطين الحاد المغفور له بإذن الله المهندس أحمد راتب فيض الخفش (أبو راتب)، زوج المرحومة أمينة الخفش و د. تهاني الخفش ووالد كل من لينا (زوجها م. جمال عرفات) وراتب (زوجته ليلى الناصري) وأيمن (زوجته همسه عطعوط) ووليفة وشقيق كل من مفيد و د. منيف والمرحوم عزيز وفياض ومعزوز وعزالدين وشقيقاتهم.

وقد تم مواراة جثمانه الطاهر الثرى في مسقط رأسه (قرية مردا) في فلسطين.

وتاليا تفاصيل العزاء : 


تقبل التعازي للرجال والنساء بعد عودة الأهل إلى عمان في دوان آل المصري الكائن في خلدا يومي السبت (4/7/2026) والأحد (5/7/2026) من الساعة الخامسة إلى الساعة العاشرة مساء.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

آل الخفش وأنسباؤهم ينعون المهندس أحمد راتب ويعلنون تفاصيل العزاء

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