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  • تعيين الفنانة روزينا اللاذقاني عضواً في مجلس الشعب السوري الجديد

تعيين الفنانة روزينا اللاذقاني عضواً في مجلس الشعب السوري الجديد

  • 01 تموز 2026
  • 14:24
تعيين الفنانة روزينا اللاذقاني عضواً في مجلس الشعب السوري الجديد

خبرني - تم الإعلان عن اختيار الفنانة روزينا اللاذقاني، لعضوية مجلس الشعب  في سورية، الأربعاء، من بين الأعضاء الـ 70 الذين عينّهم الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، في أول برلمان سوري بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وانضمت اللاذقاني لـ 15 امرأة، اختارهم الشرع لعضوية المجلس ضمن قائمة تتألف من 70 عضوًا يشكلون الثلث المكمل لعدد أعضاء مجلس الشعب الـ 210، وتم اختيار الباقي في وقت سابق من خلال الهيئات الناخبة، في عملية انتخابية من عدة مراحل، بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول 2025.


وأعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، عن أسماء أعضاء المجلس في مؤتمر صحفي، عقده في دمشق، الأربعاء، وستمتد ولاية المجلس لعامين ونصف العام "قابلة للتجديد"، وستنعقد أولى جلساته، في 6 يوليو/ تموز الجاري، وفقًا للأحمد.

وأوضح الأمين العام لمجلس الشعب محمد حمزة شموط، خلال المؤتمر بأن الثلث المكمل لأعضاء المجلس يتضمن: 23 من الأعيان، و47 من الكفاءات، بينهم 12 من حملة الماجستير، و17 من حملة الدكتوراه.

والفنانة روزينا اللاذقاني، من مواليد مدينة حماة، وسط سوريا، وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، قسم السينوغرافيا، وبدأت مسيرتها الفنية كممثلة في 2013.

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