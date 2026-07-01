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ضبط اعتداءات على خط ناقل للمياه وسحب غير قانوني في الموقر

  • 01 تموز 2026
  • 14:08
ضبط اعتداءات على خط ناقل للمياه وسحب غير قانوني في الموقر

خبرني - نفذت وزارة المياه والري/ سلطة المياه وحدة الرقابة الداخلية وشركة مياه الاردن مياهنا بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام البادية الملكية وقوات الدرك والإدارة الملكية لحماية البيئة حملة في مناطق جنوب العاصمة عمان -الموقر ،  اسفرت عن ضبط عدة اعتداءات على خط ناقل تقوم بسحب المياه  لتعبئة صهاريج حيث تم فصلها واعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة. 
واكدت الوزارة / سلطة المياه انها ستواصل واجبها تجاه الاخوة المواطنين وصون حقوقهم المائية وفق احكام القانون واثنى المصدر على تعاون المواطنين ومساندة وزارة الدخلية ومديرية الامن العام والمجلس القضائي للحملة التي تنفذها لحماية مصادر المياه.

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